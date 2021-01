Ako nepribrať počas lockdownu? TOP tipy celebrít: Čo radia Kalisová, Belohorcová či Gáborík

Obdobie Vianoc a Silvestra je pre všetkých, ktorí dbajú o líniu, nebezpečné - doprajeme si kalorické dobroty, na ktoré by sme počas roka ani nepomysleli,a tak k novoročným predsavzatiam často patrí schudnúť.

Ako sa najrýchlejšie dostanú znovado formy známe dámy a čo im najlepšie funguje? Tu sú ich zaručené rady!

Kveta Horváthová (44), moderátorka

Chvalabohu, nemusím po sviatkoch riešiť nejaké chudnutie, lebo aj napriek tomu, že si doprajem vianočné dobroty, snažím sa neprejedať do prasknutia a pravidelne sa hýbem. Jediné, čo po sviatkoch praktizujem, je, že na pár dní odľahčím tráviaci systém ľahšími pokrmami, bohatšími na vlákninu. Jedávam viac ovocia, zeleniny, vyradím červené mäso, pripravujem len hydinu a ryby, celozrnné pečivo... Snažím sa tiež pravidelne hýbať. Cvičím jogu, prípadne posilňujem s vlastnou váhou a trikrát denne chodíme von s naším psíkom Fany, a tiež nepoužívam výťah.

Zuzana Belohorcová (44), moderátorka

Vždy s príchodom Nového roka sa snažím dať si nejaké predsavzatia a nasadím správny režim a dobrú životosprávu. Mám šťastie, že nie som veľký jedák, čo sa týka sladkostí, a to dokonca ani počas sviatkov. Doprajem si, čo mám rada a na čo mám chuť. Obmedzím pečivo, ale pivka k obedu sa nevzdám. Čo sa týka cvičenia, v tejto dobe uprednostňujem beh, je tu krásna promenáda pri mori, takže behám každý deň. Tiež cvičím tak, že si zapnem youtube, kde sú výborné videá a nič k tomu netreba, maximálne činky, alebo posilňovacie gumy.

Kristína Kövešová (36), moderátorka

Snažím sa opäť nabehnúť na aktívny režim. Najdôležitejšia je strava, ale dobré je pridať aj cvičenie. Viem, že po sviatkoch to nie je jednoduché, no keď prekonáme prvotnú lenivosť, zvládneme to. Mne pomáha, že mám polovičnú náhradu stravy od jednej firmy, ktorú mi dodajú aj počas lockdownu. Musím jesť pravidelne, mám to nastavené od výživových poradcov presne na môj organizmus. Okrem toho mi kamaráti policajti dali aj zoznam tréningov, ktoré mám doma cvičiť aspoň trikrát do týždňa. Poviem vám, že ma chlapci nešetrili.