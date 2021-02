Poslanci schválili zmeny: Doplatky za lieky sa majú pre vybrané skupiny zrušiť

Doplatky za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva sa majú zrušiť.

Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú vo piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa má vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti do šiestich rokov a dôchodcov. Pri dôchodcoch sa má zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia majú byť refundované zo štátneho rozpočtu.

Novou legislatívou sa má zlepšiť situácia vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Deti do šiestich rokov majú byť po novom oslobodené od úhrady doplatkov u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, a to v tak, že limit spoluúčasti vo výške 0 eur sa uplatní priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. "Naďalej platí, že pôjde o liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za ich najlacnejší variant," skonštatovali poslanci v spoločnej správe výborov. Takýto postup vzťahujúci sa na deti do šiestich rokov veku sa má uplatňovať od 1. apríla 2021.

V prípade zdravotne ťažko postihnutých osôb má byť možné uplatniť nulový limit spoluúčasti od 1. januára 2022. V prípade, ak sú dané osoby ekonomicky aktívne na to, aby sa uplatnil nulový limit spoluúčasti, ich celkový príjem nemôže presiahnuť stanovenú výšku. Súčasne sa má zaviesť zoznam poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti.

Dosah návrhu na verejné zdravotné poistenie odhadujú odborníci na 36 miliónov eur každoročne v rokoch 2021 až 2023. Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla 2021.