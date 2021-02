Náhla smrť: Zomrel lekár († 55), ktorý liečil Navaľného po otrave

Lekár, ktorý liečil ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného bezprostredne po otrave, zomrel. Vo štvrtok to oznámila nemocnica v Omsku, kde pracoval, s tým, že Sergej Maximišin skonal „náhle“ vo veku 55 rokov.

Príčinu jeho úmrtia neuviedla, informuje na svojej webstránke televízia CNN. Maximišin bol zástupca vedúceho lekára pre anestéziológiu a resuscitáciu pohotovostnej nemocnice v Omsku, patril tam medzi najvyššie postavených lekárov.

Podľa Navaľného kolegu Leonida Volkova bol zodpovedný za jeho liečbu, najmä za jeho uvedenie do umelého spánku. „O Alexejovom stave vedel viac ako ktokoľvek iný, takže nemôžem poprieť možnosť cudzieho zavinenia,“ povedal pre CNN o lekárovi Volkov a dodal, že „ruský systém zdravotnej starostlivosti je však veľmi zlý a nie je nezvyčajné, že lekári v jeho veku náhle zomrú“. Volkov pochybuje, že jeho smrť budú vyšetrovať.

CNN sa v súvislosti s príčinou Maximišinovej smrti obrátila na miestne zdravotnícke úrady a ako uvádza, nemá dôkazy o cudzom zavinení. Navaľnyj skončil v omskej nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Tam ho uviedli do umelého spánku a napokon ho odtiaľ previezli do nemeckého Berlína, kde vyšlo najavo, že bol vystavený nervovoparalytickej látke novičok. Navaľnyj, ktorý z otravy obviňuje ruské tajné služby a prezidenta Vladimira Putina, sa v Nemecku zotavoval päť mesiacov. Po návrate do Ruska ho zadržali a tento týždeň odsúdili za porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia za spreneveru. Zadržanie a odsúdenie aktivistu, ktorý je najznámejším kritikom Putina, vyvolalo v Rusku protesty a vyslúžilo si kritiku zo zahraničia.