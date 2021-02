Vieme, kde bude najväčšie očkovacie centrum na Slovensku! Na tomto mieste by ste ho nečakali

Pripravujú sa na očkovanie vo veľkom!

Vakcinačné miesto v hale s rozmermi 20 x 40 metrov sa stane najväčším očkovacím miestom na Slovensku. Na hracej ploche podľa informácií Nového Času pribudne 11 očkovacích stanovíšť, jedno miesto pre prípadnú prvú pomoc a jedna pozícia pre koordinátora. Aj pri zvýšenom záujme tam však nehrozí veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste. Mestská športová hala poskytuje možnosti na to, aby v krátkom čase zaočkovali čo najviac ľudí.

Ako prezradila hovorkyňa mesta Erika Ságová, rozhodli sa tak aj preto, že najmä starší občania so záujmom dať sa zaočkovať sa sa obracajú na mesto. „K tomuto kroku sme pristúpili, aby sme vyšli v ústrety nemocnici, kde je len jedno vakcinačné centrum, ktoré vzhľadom na záujem o očkovanie nestačí,“ spresnila Ságová s tým, že mesto poskytne priestory, nebude však dodávať vakcíny. Ako informovala trenčianska nemocnica, prvé kolo vakcinácie sa uskutoční 6. februára od 7.30 do 19.30 hod. a predpokladajú, že zaočkovať by sa malo prísť až 1 500 ľudí.