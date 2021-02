Kráľ šlágrov († 73) spieval do posledného dychu: Toto sólo patrí Robovi Kazíkovi

Hoci majster odíde, dielo zostáva. To platí aj o neuveriteľne pestrom repertoári speváka Roba Kazíka († 73), ktorý poznajú mladší aj starší.

Jeho chuť do života, láska k Slovensku, k rodine a večný optimizmus, to všetko sa zrkadlilo v jeho piesňach. Svoj život však zasvätil nielen hudbe, ale aj politickým ambíciám. Umelcove začiatky by na neho už dnes nikto netipoval. Spevák Robo Kazík začínal ako robotník vo firme na chladiacu techniku. Po prácach na pozemných stavbách skúsil šťastie v regionálnej politike.

16 rokov robil na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, kde sa od pozície šoféra vypracoval až na post viceprimátora od roku 2006. Jeho záujem o hudbu bol však silnejší a preto niekoľko rokov zastával pozíciu riaditeľa umeleckej inštitúcie Slovkoncert. Spevácka kariéra Roba Kazíka je ne­smierne bohatá na mnohé hity. Jeho diskografiu tvorí 18 štúdiových albumov.

Svoj prvý album vydal v roku 1994 a svojich priaznivcov si okamžite získal hitom Vráť sa mi, láska. Nasledovali mnohé ďalšie ako Toto sólo patrí nám, Na návrší taký dom, či Ja keď spievam, slzy tečú. Pri mnohých nahrávkach spolupracoval so známym Orchestrom Pavla Zajáčka. Dlhé roky bol neodmysliteľnou súčasťou programu Repete a stálym hosťom hudobných televízií. Len nedávno sa dokonca objavil v Senzi TV, kde bol plný života.