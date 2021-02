Najstrašnejšie ráno! Roba Kazíka († 73) našla mŕtveho manželka

Zbohom elegánovi na jeho poslednej ceste. Spevák Robo Kazík († 73) odišiel do umeleckého neba včera v nočných hodinách.

Vždy dobre naladený a elegantne oblečený umelec odišiel podľa informácií Nového Času z tohto sveta doma, v kruhu rodiny. Napriek tomu, že sa verejne nevedelo o žiadnych jeho vážnych zdravotných problémoch, pred svojich fanúšikov sa už viac nepostaví. Jeho piesne a večné šlágre však navždy zostanú v srdciach jeho milovaných a priaznivcov. Po úmrtí herca Andyho Hryca si nebo povolalo ďalšie veľké meno - repeťáka Roba Kazíka.

Podľa informácií Nového Času zomrel známy spevák doma v Banskej Bystrici. Sympatického umelca našla ráno bez známok života jeho milovaná manželka Marienka, s ktorou mali krásny vzťah. Ich dvaja synovia Richard a Róbert sú tak v týchto ťažkých chvíľach jej najväčšou oporou a pomáhajú jej s vybavovaním pohrebu. Spevák, ktorý tešil ľudí svojím krásnym hlasom po dlhé desaťročia, prežil svoj život obklopený rodinou a úspechmi, ktoré mu budú pripísané už naveky.

„Rodina mi oznámila, že do rána (z nedele na pondelok, pozn. red.) Robo zomrel. Nevieme vôbec nič, či to bol COVID-19 alebo čo,“ povedal nám Kazíkov bratranec Ivan, ktorý šokujúcej správe nemohol uveriť. „Ja som s ním bol pred sviatkami a nebadal som na ňom nič. Normálne vyzeral, aj všetko,“ uzavrel neveriacky. Celá rodina je z jeho nečakaného odchodu zdrvená. Kazíkova švagriná len sťažka hľadala slová nad obrovskou stratou. „Nehnevajte sa, ale je nám teraz veľmi ťažko. Ja som ho mala rada, som jeho švagriná, je to brat môjho muža, ale nebudem nič hovoriť, nehnevajte sa,“ smútia umelcovi najbližší. Kazíkov blízky kamarát Noro Mészároš však Novému Času priznal, že za jeho skonom malo byť zlyhanie srdiečka.

"Podľa všetkého to bol infarkt, manželka ho dnes ráno našla,“ dodal. Rázne však vylúčil, že by mohol za jeho úmrtím stáť koronavírus. „Robo nikam nechodil. V tomto smere dodržiaval všetko. Dával si veľký pozor. Viem len, že mal rád nezdravé veci ako bravčovú masť, veľmi ju mal rád na chlebe. To znamená, že aj podľa tohto netrpel na nejaké choroby ako napríklad cukrovku. Nedával by si takéto veci,“ vysvetľuje Mészároš, ktorého spájalo s Kazíkom dlhoročné priateľstvo.

Spev bol jeho vášeň

Blízki kamaráti Roba Kazíka netušili, že by mal mať známy repeťák nejaké vážne zdravotné problémy, čo však nebola celkom pravda. Jeho blízka priateľka, speváčka Marcela Laiferová potvrdila jeho problémy so srdcom. "Zomrel na to, že mu zlyhalo srdiečko. On mal dlhšie problémy s ním, musel sa liečiť," povedala blondínka pre topky.sk. Spevák, ktorý patril medzi našich najúspešnejších repeťákov pracoval do posledného dychu.

Len nedávno nakrúcal rozhovor práve s Meszárošom v televízii Senzi TV a ako priznal, ani vo sne by mu nenapadlo, že sa vidia naposledy. „Hovoril som s ním asi pred týždňom. Dohadovali sme sa, že príde zase do štúdia. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mu niečo malo stať,“ priznal Noro, ktorý sa nevie z jeho náhleho odchodu spamätať. Jedna z posledných akcií, ktoré Robo Kazík absolvoval, bolo natáčanie markizáckej Chart Show. „Nakrúcal pre Markízu a pre nás,“ uzatvára moderátor, ktorý obdivoval vytrvalosť a odhodlanie svojho priateľa za každú cenu byť blízko hudbe. A práve jeho nezabudnuteľné hity tu s nami zostanú naveky.