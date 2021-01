Nahnevané zariadenia pre seniorov: Šesť dní sme márne čakali na termíny vakcinácie

Kedy budú zaočkovaní? Starkí z niekoľkých slovenských domovov seniorov stále nedostali potrebnú vakcínu.

Žiadosť o mobilnú očkovaciu jednotku pre svojich klientov poslalo ministerstvu zdravotníctva vyše 240 zariadeniam, z toho 28 z Bratislavy. Šesť dní nemali žiadne informácie, nakoniec sa však ľady pohli...

Na Slovensku sa proti COVID-19 očkujú už aj bežní seniori nad 75 rokov, no vakcíny sa stále nedočkali klienti niekoľkých domovov sociálnych služieb, ktoré požiadali o mobilnú očkovaciu jednotku. A to aj napriek tomu, že oficiálne očkovanie v zariadeniach pre seniorov sa začalo na Slovensku 18. januára. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR nemala podľa jej predsedníčky Anny Ghannamovej šesť dní žiadne informácie. Situácia sa rozhýbala až v posledných dňoch, keď avízo o očkovaní dostalo niekoľko zariadení. „Vieme, že do predvčera sa prihlásilo vyše 240 zariadení, ale koľko z nich dostalo potvrdený termín, nevieme. Pán minister Krajniak nám prisľúbil, že budeme dostávať prehľadný zoznam zariadení, ktorým už bol termín daný, ale ešte sme nič nedostali. Informácie máme len od jednotlivých členov. V pondelok dostali termíny levické zariadenia, v utorok Nitra, v stredu Košice a Prešov a včera už aj časť zariadení z Bratislavy,“ prezradila predsedníčka s tým, že podstatné je, že sa situácia rozhýbala. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová prezradila, ako prebieha očkovanie: „Systém registruje veľa takýchto požiadaviek a výjazdy MOM sa kontinuálne realizujú."



K zdržaniu mohlo podľa Ghannamovej dôjsť z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj plánovaná zmena poradia očkovania. Pôvodne mali byť ako prví očkovaní tí, ktorí sa ako prví príhlásili. „MZ SR si vymyslelo nové kritériá na zmenu poradia a to kritérium podľa vekového priemeru klientely a podľa kapacity zariadenia a mali byť uprednostnené zariadenia s vyšším vekovým priemerom a väčšou kapacitou, s čím naša asociácia vyjadrila nesúhlas,“ prezrádza Ghannamová s tým, že minister práce Milan Krajniak ich ubezpečil, že sa pokúsi vrátiť k pôvodnému poradiu. Zdržanie však podľa predsedníčky mohla spôsobiť aj samotná vakcína. „V pondelok sme sa dozvedeli, že zariadenia sa budú očkovať vakcínou od Moderny, ale tú fyzicky niektoré očkovacie centrá nemali ešte dodanú. Včera sme sa dozvedeli, že to napokon bude Pfizer,“ uzavrela.