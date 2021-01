Riaditeľka DSS v Pezinku Názlerová má obavy: Vakcíny pre klientov v nedohľadne!

Spoločne so zamestnancami pripravila všetko potrebné, no nič sa nedeje! Známa televízna tvár Renáta Názlerová (52) je od minulého roka šéfkou Domova sociálnych služieb v Pezinku.

Presne toho centra, v ktorom zomrelo pre zlú starostlivosť na COVID-19 až 16 klientov. Po jej príchode sa zo zariadenia smrti stalo pekné miesto na život. Minulý týždeň malo byť spustené očkovanie klientov proti koronavírusu v zariadeniach tohto typu, no Názlerovej „zverenci“ sú stále bez vakcíny. Riaditeľka len nechápavo krúti hlavou.

Názlerová iba tŕpne. „Stále čakáme na očkovanie v zariadeniach,“ priznala Novému Času šéfka DSS v Pezinku, ktorá vyplnila potrebné veci ešte v stredu 20. januára. „My sme striehli ako partizáni, kedy to vyhodia. Hneď sme nahlásili, čo bolo treba, napriek tomu sa nič nedeje. Je to naozaj škoda, pretože sa dlho držíme negatívni. Mohli sme mať prvú dávku za sebou, ale nikto nás nekontaktoval,“ hovorí Názlerová, ktorá narážala na fakt, že dlhodobo nebol v DSS prípad koronavírusu.

Navyše pripraviť celé zariadenie na očkovanie nebolo jednoduché. „Počty, zoznamy, priemerný vek klientov. S klientmi sme spravili pohovory, osvetu, vyškolilli sme ich, odpovedali sme na otázky. Spojili sme sa s lekármi, urobili sme konzultácie k zdravotnému stavu. Tí, ktorí majú opatrovníkov, tak sme museli kontaktovať ich, aby boli podpísané informované súhlasy,“ vysvetlila Renáta a pokračovala: „Alebo sme kontaktovali rodinných príslušníkov. Takže pri takomto počte klientov, ktorých máme, je to naozaj kus práce, ale veľmi rýchlo sme to urobili.“

Ako na ihlách

Názlerová si uvedomuje vážnosť situácie. „Teraz len tŕpneme, či nás to nechytí.“ DSS má dve pracoviská a v jednom sa opäť objavil COVID-19. „Jedno je Hestia, ktorá sa nachádza úplne inde, ako sme my. Tam je znížená kapacita a iný druh klientov. Sú tam na dennej a týždennej báze a tam sme mali jedného pozitívneho zamestnanca, ktorý je už od piatka z preventívnych dôvodov doma. Všetci sú už doma - aj klienti, aj zamestnanci,“ vysvetlila v stredu riaditeľka zariadenia. Isté však je, že všetci z Hestie prejdú testovaním.

„Uvidíme, čo ukážu kontrolné PCR testy, ale príznakových sme už nemali.“ Názlerová si klope, no nič nenecháva na náhodu. „Sme tu všetci v poriadku, v tej veľkej budove na Hrnčiarskej - tam, kde je aktuálne 88 klientov a 50 zamestnancov. Ale aby sme sa uistili, tak sa budeme opäť testovať antigénovými testmi,“ uzavrela. Nový Čas kontaktoval ministerstvo zdravotníctva, prečo prihlásený DSS v Pezinku nerieši, no do uzávierky sa nevyjadrili.