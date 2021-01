Dátový analytik o vývoji koronavírusu na Slovensku: Strašná predpoveď do začiatku mája, hrozí až 10 000 mŕtvych?!

Situácia je mimoriadne vážna. Len počas víkendu sme v nemocniciach mali rekordné množstvo ľudí s koronavírusom - vyše 2 900.

Vláda po volaní odborníkov zaviedla prísnejší lockdown, ktorý nás má uchrániť pred katastrofou, kedy by už lekári nedokázali zachraňovať ľudí, ktorí to potrebujú. Nový Čas sa o situácii a ďalšom vývoji s pandémiou na Slovensku rozprával s dátovým analytikom Ivanom Bošňákom (52), ktorý mapuje COVID-19 v projekte viacerých vedcov Dáta bez pátosu.

Ako je na tom Slovensko po tom, čo sme konečne zaviedli lockdown?

- Po prvé si nemyslím, že Slovensko zaviedlo lockdown. V pondelok vyrazia do roboty úradníci, pracujú všetky fabriky a do nich pokračuje zvážanie pracovníkov v autobusoch cez 3 okresy. Slovenské vnímanie home office je skôr na smiech. Tipujem, že služobná cesta zostane štandardom práce v mnohých firmách aj v januári. Slovensko je v stave exponenciálneho rastu počtu infikovaných.

Za december PCR testy zistili 77-tisíc nových prípadov oproti novembrovým 47 tisícom. Vysoké čísla sme videli hlavne ku koncu roka. Najbližších 10 dní sa dostaneme z koncoročného priemeru 2 700 nových prípadov denne veľmi rýchlo na tri a pol tisíca a vyššie. Sme na tom v porovnaní s inými krajinami Európy veľmi zle. V podobnej situácii sú len Česko, Veľká Británia a Írsko. Na Ostrovoch je rýchly rast asi dôsledkom šírenia sa novej mutácie. To nás, samozrejme, postihne tiež.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

- Už mesiac máme stále rovnaké ohniská na Považí od Považskej Bystrice cez Púchov, Ilavu, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Skalicu. Všetko sú to okresy susediace s Českou republikou a Zlínskym krajom, ktorý je mimoriadne postihnutý. Na severe je malým, ale silne postihnutým okresom Svidník.

Najhoršia situácia je však v Nitre, kde aj dôsledkom kumulácie pacientov v zbernej nemocnici došlo k nakazeniu veľkého množstva personálu a následne sa nákaza rozniesla do rodín. Za týždeň je v Nitre pozitívne identifikované takmer 1 % populácie, to je šialene vysoké, a ak by to bolo v Nemecku, tak by tam prestala chodiť aj MHD a zavretý by bol celý okres. Problémom je, že okrem Prešova dnes máme ako ohniská v podstate všetkých 7 krajských miest, čo sú veľké mestá vrátane Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc.

Lockdown má trvať tri týždne. V akej situácii sa ocitneme po ňom? Čo bude nutné naďalej dodržiavať?

- Nedostatočné opatrenia platné od 19. decembra boli od 1. januára sprísnené na ďalšie 3 týždne. Spolu 5 týždňov „hrajuškania“ sa na obmedzenia. Verím, že sa situácia upokojí, ale my potrebujeme razantný pokles počtu nových prípadov na pätinu súčasných hodnôt, a nie stabilizáciu na dve-tritisíc denne.

Ak nepríde k sprísneniu opatrení a skutočnému lockdownu, nemusí to stačiť. Dodržiavať budeme všetko, čo je dnes v platnosti, ale pribudne asi zavretie firiem a fabrík. Nie je to dilema, či zachraňovať ekonomiku, alebo zdravie. Úspešné krajiny ochránili tak zdravie obyvateľov, ako aj ekonomiku. Samozrejme s úmrtiami a s poklesom ekonomickej aktivity. Od Nemecka po Škandináviu, výnimkou sú asi Fínsko a Nórsko.



V súčasnosti sa podiel pozitívne testovaných ľudí v PCR testoch šplhá aj k 35 %. Čo to znamená?

- Rastúca pozitivita testov je problém, ale 35 % sme dosiahli v jeden deň, a aj to pri nízkom počte testov. Priemer za 7 dní je 27 % a za tri týždne nám narástol z 22 % na 24 %, a teraz na 27 %. Je to veľký problém. To percento musí začať klesať ako indikátor nižšieho šírenia sa vírusu v populácii.

Nestihneme sa premoriť skôr, než budeme mať možnosť sa očkovať?

- Nevieme presne harmonogram očkovania, a kedy zaočkujeme prvý milión a následne dva, tri milióny populácie. Nepredpokladám, že dosiahneme prvý milión do Veľkej noci. A tým pádom sa budeme rýchlo premorovať.

Prírastky reálne infikovaných budú ešte 3 mesiace určite vyššie ako prírastky zaočkovaných. A po očkovaní je potrebné ešte čakať na účinnosť vakcíny a podať druhú dávku na zvýšenie efektívnosti obrany. Vakcinácia výrazne pomôže v mobilizácii prvých línií, lebo nám vírus nebude decimovať stav personálu u záchranárov, vojakov, zdravotníkov a lekárov.





Je známe, že nemocnice sú pred kolapsom. Konzílium povedalo, že ich to čaká 11. januára, keď v nich bude 4 500 nakazených. Ministerstvo oponovalo, že to bude až koncom januára. Zmenili sa tieto predpoklady po zavedení lockdownu?

- Čislo 4 500 je na hornej hranici intervalu, ktorý odborníci očakávajú v nemocniciach. Dnes je počet pacientov pod 3-tisíc a podľa mňa bude k 11. januáru stav okolo 3,5-tisíca. Pri publikovaní odhadov je potrebné sa radšej 2 hodiny radiť, ako potom 2 dni banovať. Ministerstvo prinieslo reálnejší odhad, ktorý je každopádne katastrofou.

Asi k nemu nepríde, lebo z toho počtu pacientov je 15 % ťažkých prípadov a na JIS a UPV majú nemocnice limit. Na umelej pľúcnej ventilácii sa k nemu blížime. Dnes máme 235 pacientov na UPV, do 2 týždňov nebude na čo dusiacich sa pacientov pripájať. Regionálne sa do tohto stavu dostaneme o pár dní.