Klopp sa rozhovoril o situácii okolo pandémie: Čo si myslí o živote v izolácii?

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp dúfa, že ďalšia vlna pandémie koronavírusu nebude mať za následok prerušenie sezóny v anglickej Premier League.

"Myslím si, že súťaž môže pokračovať. Je veľmi dôležité pre všetkých, aby sa neprerušovala. Ľudia chcú vidieť zápasy a my sa naozaj snažíme robiť všetko pre to, aby sa infekcia nešírila. Žijeme v izolácii, chodíme iba na tréningy a zápasy," vyhlásil kormidelník úradujúceho anglického šampióna a zároveň lídra Premier League.

Zatiaľ však nemá v úmysle úplne prerušiť súťaž, hoci počet prípadov narastá a súvisí so šírením infekčnejšej mutácie nového koronavírusu v krajine. Veľký počet odložených zápasov by ale vzhľadom na nabitý kalendár znamenal problém, keďže by nebolo možné ich neskôr dohrať.

"Dovolím si tvrdiť, že tento systém zatiaľ funguje dobre v každom klube. Nie som odborník, ale izolácia sa ukazuje ako celkom účinná zbraň. Ak by napokon vedenie ligy pristúpilo ku kroku, že sezónu preruší, nezostávalo by nám nič iné, iba toto rozhodnutie rešpektovať," dodal Klopp.