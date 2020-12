Zrušia sa jarné prázdniny? Minister Gröhling natrafil na problém, tu je vysvetlenie

Rušenie jarných prázdnin je len v štádiu úvah. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre TASR uviedol, že si to úplne nevie predstaviť, ako by sa to zrealizovalo.

Poukázal pritom na fakt, že jarné prázdniny sú rozdelené na tri týždne po jednotlivých krajoch. Tie sú zatiaľ naplánované v termíne od 15. do 19. februára 2021 v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Od 22. do 26. februára majú naplánované voľno školáci v Košickom a Prešovskom kraji a od 1. do 5. marca v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Minister povedal, že dopredu hovoriť o tom, aká bude situácia, je veľmi ťažké. Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1. februára, sa neuskutočnia. "Zrušili sme ich najmä z dôvodu vysporiadania dovoleniek alebo dotiahnutia jednotlivých vecí," vysvetlil minister. Budú deti kvôli pandémii opakovať ročník? Šeliga v tom má jasno, toto si myslí "Čo sa týka letných prázdnin, vždy to bolo myslené tak, že letná škola bude pokračovať prvé týždne v júli, alebo začínať v auguste pre jednotlivé školy," poznamenal minister školstva. Letné prázdniny sú tradične určené v termíne od 1. júla do 31. augusta.