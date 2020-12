Budú deti kvôli pandémii opakovať ročník? Šeliga v tom má jasno, toto si myslí

Ak by minister školstva Branislav Gröhling (SaS) prišiel s tým, že „nechajme deti zopakovať jeden rok", podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) by to nepovažoval za stratený rok ich života. Práve naopak, mohlo im to vrátiť šancu, ktorú majú mať.

Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk. „Myslím, že je na mieste, aby o tomto začala aspoň diskusia a kompetentní povedali pre a proti takémuto riešeniu," doplnil Šeliga. Neotváranie škôl môže mať najmä na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa neho „úplne šialené" dopady. „Keď niekto hovorí, že tu budeme mať možno stratenú generáciu, tak je to síce významne zvýraznené, ale to neznamená, že je to ďaleko od pravdy. Sociálny kontakt v rannom veku je to najdôležitejšie, špeciálne pre deti zo sociálne slabších rodín. A potom tie základné vedomosti, ktoré deti získajú, ich formujú na celý život. Toto je proste veľká chyba," dodal podpredseda Národnej rady SR.