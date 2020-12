Pohárik počas sviatkov? Radšej nie: Odborník varuje, alkohol je počas pandémie rizikový

Neopatrnejšie správanie sa, ale aj slabšia imunita. Alkoholu by sa mali vyhýbať aj tí, ktorí si pohár vína či piva doprajú len občas. Veľkým rizikom je zásobiť sa počas Vianoc alkoholom.

Upozornil na to Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Alkohol výrazne vplýva na myslenie, úsudok a rozhodovanie sa. Následkom je menej opatrné správanie sa. "Oslabuje tiež imunitnú ochranu pred infekciou ochorenia COVID-19. Ak sa niekto nakazil a konzumuje aj v menšom množstve alkohol, potom priebeh ochorenia bude ťažší," varoval Okruhlica. Alkohol tiež zvyšuje riziko akútneho respiračného stresu, ktorý je najzávažnejšou komplikáciou ochorenia COVID-19 a končí často smrťou. "To sú silné dôvody, prečo vtomto období pandémie nekonzumovať alkohol," poukázal Okruhlica.

Počas sviatkov by mali ľudia podľa odborníka dodržiavať viaceré zásady. Dôležité je nenakupovať alkohol a už vôbec nie do zásoby. "Potom je tendencia, že ľudia strácajú kontrolu nad konzumáciou alkoholu. Fajčiari by nemali piť, aby nemali zvýšenú chuť fajčiť," dodal Okruhlica. Fajčiari sú ohrozená skupina aj tým, že chronický fajčiar má oslabené pľúca, viac zraniteľné aj na iné infekcie. "Namiesto alkoholu radšej cvičte. Silná chuť na alkohol sa dá prekonať aj cukríkom, keď sa uspokoja mozgové centrá zamerané na pôžitok," vysvetlil odborník.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v súvislosti s karanténou a pitím alkoholu počas nej viaceré odporúčania. Upozornila tiež na mýty o alkohole a jeho vplyve na koronavírus. WHO varovala, že pitie alkoholu neničí vírus, skôr naopak, zvyšuje zdravotné riziká u nakazených ľudí. Rovnako nie je pravdou, že alkohol zabíja vírus vo vzduchu. Tiež nedezinfikuje ústa, hrdlo a neposkytuje žiadnu ochranu pred ochorením COVID-19. Má zničujúci efekt na imunitný systém, teda neposilňuje odolnosť voči vírusu.

Sviatky predstavujú zvýšené riziko aj pre deti a mládež. Dôvodom je to, že v ich prítomnosti dospelí častejšie popíjajú, dokonca ich symbolicky ponúkajú. Z prieskumov vyplýva, že už 11-roční žiaci mali skúsenosť s alkoholom. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2019 najvyšší počet úmrtí je spojených s alkoholom. Alkohol podľa Okruhlicu výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd, násilných trestných činov a samovrážd.

Okruhlica poukázal aj na priame prepojenie alkoholizmu a vzniku rakoviny, prípadne zhoršuje chorobu a predčasne vedie k smrti.