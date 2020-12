Synček bývalej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej Jakubko má za sebou vôbec prvé Vianoce.

Dominika spoločne so svojim partnerom privítali na svete svoje prvé dieťa v júni tohto rokaDali to najavo aj výberom oblečenia, celá trojica sa obliekla do úplne rovnakého outfitu.

"Šťastné a veselé Vianoce vám praje celá naša rodina. Sú to naš prvé spoločné Vianoce v trojici," napísala Dominika k fotke, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. S prianím krásnych Vianoc jej v komentároch odpovedala napríklad tenistka Caroline Wozniacká, či česká modelka Daniela Peštová.