Ľuďom prichádzajúcim z Británie pôjdu po krku: Starosta New Yorku povolal políciu a hrozí pokutami

Starosta New Yorku Bill de Blasio chce prísne dodržiavanie karantény ľuďmi, ktorí do veľkomesta pricestovali z Británie. Podľa agentúry Reuters v stredu oznámil, že policajti začnú preverovať rešpektovanie tohto opatrenia návštevami v domovoch a miestach pobytu týchto osôb.

Ide o snahu zabrániť možnému šíreniu vysoko nákazlivej mutácie koronavírusu, ktorá sa objavila v Spojenom kráľovstve. Mnoho štátov zaviedlo reštriktívne opatrenia pre dopravné spojenie s Britániou potom, čo cez víkend vyšlo na známosť, že na juhu Anglicka sa objavila rýchlo sa šíriacia mutácia koronavírusu.

Prílety z ostrovnej krajiny zakázali štyri desiatky krajín, vrátane Česka. De Blasio v stredu oznámil, že všetkým ľuďom, ktorí do New Yorku pricestujú zo zahraničia, začnú úrady doručovať príkaz na nastúpenie do karantény. Cestujúcim, ktorí budú stanovené pravidlá porušovať, hrozí pokuta vo výške 1 000 dolárov (cca 882 eur) za každý deň nerešpektovania karantény. Mestská polícia bude osoby, ktoré pricestovali zo Spojeného kráľovstva, kontrolovať v ich domovoch alebo v hoteloch, aby sa zabezpečilo plnenie povinností spojených s karanténou. Starosta v tejto súvislosti poukázal na značné obavy plynúce z toho, že by títo ľudia so sebou mohli do New Yorku zavliecť novú, vysoko nákazlivú mutáciu koronavírusu.