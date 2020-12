V Británii objavili dva prípady novej mutácie koronavírusu: Minister Hancock musel s pravdou von

V Británii sa objavili dva prípady ďalšej mutácie koronavírusu, obaja pacienti nedávno cestovali do Juhoafrickej republiky (JAR). Británia zavádza obmedzenie ciest do JAR a všetci, ktorí boli v posledných 14 dňoch v JAR alebo prišli do kontaktu s niekým, kto tam bol, musí okamžite do karantény.

Už nám nič nehrozí?! Minister dopravy Doležal chce od polnoci povoliť lety z Británie Nový variant sa šíri rýchlejšie než ten pôvodný. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedol britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Tretí stupeň v britskom systéme už nestačí na spomalenie šírenia nákazy a časť krajiny, najmä východ a juhovýchod Anglicka, sa od 26. decembra presunú do nejprísnějšieho štvrtého stupňa. Sprísnenie je podľa ministra nevyhnutné, týka sa regiónov Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk a Cambridgeshire. V Británii tiež pokračuje očkovanie, medzi prvými sa dostalo na pracovníkov a obyvateľov opatrovateľských domov. Všetci pracovníci v opatrovateľských domoch v Anglicku budú dvakrát týždenne podstupovať rýchlotest, navyše k týždenným PCR testom, ktoré sa už vykonávajú.