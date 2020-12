Hrozná smrť britskej turistky († 22): Nechutné zistenia o mužovi, ktorý ju pripravil o život

Muža, ktorý v decembri 2018 na Novom Zélande zavraždil britskú turistku Grace Millane, vlani odsúdili aj za napadnutie dvoch ďalších žien.

O predošlých odsúdeniach 28-ročného Jesseho Shanea Kempsona možno informovať po tom, čo súd stiahol nariadenie o utajení jeho identity.

Spomínané ženy Kempsona nahlásili po tom, čo ho polícia zatkla pre zmiznutie Millane. V prvom prípade ho minulý rok odsúdili na sedem a pol roka väzenia za sexuálne, telesné a finančné zneužívanie bývalej priateľky. Ďalší raz ho odsúdili na tri a pol roka odňatia slobody za znásilnenie ženy, ktorú spoznal prostredníctvom aplikácie Tinder.

Kempson si za vraždu Millane odpykáva doživotný trest odňatia slobody s možnosťou požiadať o podmienečné prepustenie po 17 rokoch vo väzení.

Grace Millane bola na Novom Zélande v rámci ročnej zahraničnej cesty, ktorú odštartovala v Peru. S Kempsonom sa stretla prostredníctvom Tinderu, v deň keď oslavovala 22. narodeniny, si spolu vyšli vypiť a následne išli k nemu do bytu v Aucklande. Tam ju podľa prokurátorov uškrtil. Následne dal jej telo do kufra, odviezol ho do lesa v oblasti Waitakere Ranges a pochoval ho v plytkom hrobe, kde ho o týždeň neskôr našla polícia.

Smrť mladej ženy šokovala mnohých na Novom Zélande, ktorý sa pýši svojou pohostinnosťou k turistom.