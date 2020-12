Yulia († 35) sa obesila, no tým hrôza nekončila: Čo našli vo vani, zlomilo srdce všetkým

Yuliu Gokcedag († 35), rodenú Rusku žijúcu v Londýne, našli v auguste doma obesenú.

Ďalší hrozivý nález čakal vo vani, kde bol utopený jej 7-ročný synček Timur. Mamička trpela rakovinou prsníka a doktori jej dávali 97-percentnú šancu na prežitie. No ona verila, že bude patriť práve medzi nešťastné tri percentá, ktoré chorobe podľahnú. V súvislosti s tým podstupovala terapiu, ktorá jej pomáhala so strachom, nespavosťou a úzkosťou. Jej blízki na súde vypovedali, že ju hrôza úplne opantala.

,,Povedala, že jej vnútro sa akoby neustále trasie a nevie to zo seba dostať. Bála sa smrti,“ povedal jej manžel Mehmet. Psychiatrička Amanda Ramirez povedala, že Yulia mala veľký strach z toho, že umrie na rakovinu. Boli tu však aj ďalšie problémy, ktoré na súde odhalila suseda Kathrina Sellner. S Yuliou sa zblížili v apríli počas lockdownu.

,,Z vedľajšieho bytu sme počúvali veľa kriku. V decembri 2019 sa to zhoršilo, Mehmetov krik ma vytrhol zo spánku. Volala som políciu, kričal veľmi hlasno. Počula som, ako Timur hovorí Mehmetovi: ,Prosím prestaň, prosím prestaň kričať.´ Bála som sa o Timurovu a Yuliinu bezpečnosť,“ odhalila Kathrina. Susedka sa jej zverila s trápením.

,,Povedala, že Mehmet nechcel dovoliť Timurovi hovoriť po rusky. Povedala mi, že chce rozvod a že má depresie. Mali sme s Yuliou tajný kód „strom“, dohodli sme sa, že mi ho napíše do správy, keby bola v nebezpečenstve,“ porozprávala. Britsko-turecký bankár priznal problémy. ,,Mali sme nejaké ťažkosti v manželstve, priznávam. Bol to náročný život, mám stresujúcu prácu. Áno, kričal som, ale nikdy som netýral svoju ženu,“ povedal Mehmet.

Yulia so svojou mamou sa mali rozprávať doma po rusky a on sa cítil vylúčený. Jeho svokra Elena prehovorila, o problémoch.povedala podľa portálu Mirror. Patológ na súde opísal, že na tele syna Timura neboli nájdené výrazné modriny a príčinou smrti bolo utopenie.

,,Je možné, že bol v takom šoku, že reagoval pasívne, keď sedel vo vani. Nie je dôkaz, že by bol niečím omámený,“ znie stanovisko. ,,Je nepochopiteľné, prečo a ako mohla toto spraviť. To dieťa z nej vyšlo, prečo by mu brala život?“ nechápe Mehmet. ,,Nikdy nepovedala, že Timurovi by bolo lepšie mŕtvemu. Milovala ho.“