Neutíchajúca bolesť rodičov zosnulého Sebinka († 3): Chlapček sa na nich usmieva z vianočných ozdôb

Obrovský, neutíchajúci žiaľ bude vládnuť počas vianočných sviatkov v rodine Sebinkovcov v Nitre.

Rodina si zmenila priezvisko na počesť svojho milovaného synčeka Sebinka († 3), ktorý zomrel v nitrianskej nemocnici začiatkom roka 2017. Rodičia i prokurátor vinia z jeho smrti personál nemocnice. S dvomi lekárkami a dvomi zdravotnými sestrami sa na jeseň začalo súdne pojednávanie. Nešťastní rodičia si dali zhotoviť aj ozdoby na stromček s podobizňou nebohého synčeka.

Okatého chlapčeka ešte koncom januára 2017 prijali do Fakultnej nemocnice v Nitre pre zvýšenú hladinu cukru. Po pár hodinách sa jeho stav dramaticky zhoršil a modrooký anjelik zakrátko umrel. Užialení rodičia sú presvedčení, že za smrť ich synčeka je zodpovedný personál nitrianskej nemocnice. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistil hneď niekoľko závažných pochybení a nemocnica dostala pokutu.

Utrpenie na súde

Nekonečný žiaľ rodičov trhá srdce. „Nič sa za tie roky nezmenilo. Stále je to ako včera a viem, že to tak bude navždy,“ hovorí s plačom mama Dominika (26). Trochu radosti im vniesla do života dcérka Elizabet (3), ktorú čakala, keď Sebinko navždy odišiel do nebíčka. „Sebinko sa na sestričku nesmierne tešil. Hladkával mi bruško, rozprával sa s ňou. Je mi ľúto, že sa toho nedožil. Náš synček bol usmiaty anjelik. Navždy zostane v našich srdciach,“ dodáva utrápená mama.

Rodičia nikdy nedovolia, aby sa na ich synčeka zabudlo, jeho fotografie a spomienky naňho sú doslova všade. Tieto Vianoce im stromček zdobia nezvyčajné ozdoby, na ktorých je fotografia usmievajúceho sa Sebinka. Na hrobčeku chlapčeka sú sviečky, lampáše, sošky anjelikov, autíčka a nechýba ani ozdobený stromček.

Súdne pojednávanie s personálom nemocnice sa začalo v októbri. „Je hrozné to celé rozoberať, znova prežívať a ony tvrdia, že sú nevinné. Ja však viem, že to, čo je v obžalobe, je pravda a snažím sa veriť, že bude aj spravodlivé rozhodnutie súdu. Neviem, ako mám opísať, keď počúvam, ako sa niekto cíti nevinný a výsledok liečby je, že moje dieťa je v hrobe,“ povzdychla si nešťastná Dominika.