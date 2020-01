Matka sa musela prizerať, ako jej chlapček zomiera, zdrvujúci záver vyšetrovania: Za smrť Jakubka († 2) môžu nemocnice!

Zdravotnícke zariadenia postupovali nesprávne. Také sú závery vyšetrovania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v prípade smrti malého Jakubka († 2), ktorý zomrel v novembri 2017 v martinskej nemocnici.

Chlapčeka, ktorý bojoval so zápchami, liečili klystírom, ale podľa Úradu ho mali okamžite operovať. Jeho mamička Dagmar (26) verí, že vinníci budú spravodlivo potrestaní. Musela sa pozerať, ako jej milované dieťatko zomiera. Jakubko opakovane bojoval so zápchami a po viacerých hospitalizáciách skončil v nemocnici v Dolnom Kubíne. Až šesť klystírov však jeho zmorené telíčko už nedokázalo zniesť. Mamička sa nádejala, že urýchlený prevoz do Univerzitnej nemocnice v Martine chlapčeka zachráni. Žiaľ, usmievavé dieťa 22. novembra 2017 boj o život prehralo. ÚDZS po vyše dvoch rokoch konštatoval pochybenie oboch nemocníc.

„Jakubkovi v prvom rade dávali látku v klystíre, ktorá je zakázaná a nepoužíva sa, píše sa v správe. Nemali mu ju dať, v Martine ho mali urgentne operovať, čo sa nestalo,“ vraví so slzami v očiach Jakubkova mamička Dagmar, ktorá je po vyše dvoch rokoch od nešťastia tehotná a v apríli čaká druhé dieťatko. Radosť jej však kazí smútok, lebo bábätko nikdy nespozná svojho bračeka Jakubka. „Určite to nenecháme len tak. Úrad potvrdil, že nemocnice pochybili a každý musí zodpovedať za svoje činy. Smrť dieťaťa nie je pokazený plast, ktorý pokazíš a vyhodíš. Oni usmrtili nášho synčeka a pritom podľa ÚDZS porušili niekoľko zákonov. Pevne verím, že vinníci budú aj odsúdení,“ vyjadrila sa rozhodne Jakubkova mamička.

Nemocnica sa bráni

Vedenie martinskej nemocnice sa proti konštatovaniu Úradu stavia odmietavo. „Univerzitná nemocnica nesúhlasí so závermi ÚDZS a trvá na tom, že u pacienta Jakuba Puváka sme postupovali správne a zo strany UNM, ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nedošlo k pochybeniu. Napriek obrovskému pokroku, ktorý medicína za posledné roky dosiahla, sa však niekedy stretávame so situáciou, keď pacientovi nedokážeme pomôcť. A Kubko bol, žiaľ, jedným z nich,“ vyjadrila sa hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Nemocnica v Dolnom Kubíne sa do uzávierky nevyjadrila. Prípadom sa zaoberá aj polícia. „V Dolnom Kubíne aj v Martine vyšetrovateľ vykonáva šetrenie vo veci prečinu usmrtenia, momentálne sa čaká na znalecký posudok,“ informovala Jana Balogová, žilinská krajská policajná hovorkyňa.

Pochybenia podľa Úradu

Nemocnica Martin

opakované klystíry boli neoprávneným liečebným postupom

pacientovi mal byť zabezpečený okamžitý vývod

nebola mu zabezpečená včasná akútna operácia

nedostatky pri informovaní zákonného zástupcu

absencia písomnej lekárskej správy

Nemocnica Dolný Kubín

diagnosticko terapeutický postup nebol u pacienta realizovaný dostatočne a správne

boli zistené nedostatky pri vedení zdravotnej dokumentácie

stav pacienta nebol vyhodnotený správne, nebol včas odoslaný na vyššie pracovisko

Aj ďalší rodičia prišli o svojich anjelikov

Dianka († 1,5) bojovala 11 dní Otvoriť galériu Dianka († 1,5) bojovala 11 dní Zdroj: anc



O spravodlivé vyšetrenie smrti bojujú aj rodičia malej Dianky († 1,5). Tá sa do galantskej nemocnice dostala po tom, ako začala veľmi zvracať a pridala sa aj hnačka. Didka bojovala s chorobou jedenásť dní. Jej mama počas hospitalizácie niekoľkokrát upozorňovala lekárov, že niečo nie je v poriadku. Nakoniec dieťatko nezachránil ani prevoz do nemocnice v Bratislave a 10. októbra 2017 malý anjelik navždy odišiel. Rodičia mali o liečbe pochybnosti. Ich obavy potvrdili výsledky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V nich sa jednoznačne konštatuje, že zdravotná starostlivosť v nemocnici v Galante nebola poskytnutá správne. „U jedenapolročného dieťaťa s diagnózou akútnej gastroenteritídy a kolitídy neboli realizované žiadne laboratórne vyšetrenia v čase prijatia, ani po zhoršení stavu v ten istý deň. Nebola správne liečená dehydratácia s poruchou elektrolytovej rovnováhy a acidobázy,“ píše sa v správe.



Ninka Chuchelová († 6) zomrela po brušnej chrípke Otvoriť galériu Ninka Chuchelová († 6) zomrela po brušnej chrípke Zdroj: anc



Ninka Chuchelová († 6) chodila do školy len mesiac, keď jej v októbri 2013 diagnostikovali banálnu brušnú virózu. Rodičia lekárom v nemocnici v Trenčíne prízvukovali, že ju musia liečiť infúziami. Mala totiž skrátené črievko, a preto musela pri každej chorobe dostať veľké množstvo tekutín. „Nedali jej dosť tekutín a aj antibiotiká jej dali neskoro,“ povedal otec Ľubomír (45). Podľa pitevnej správy Ninka zomrela na dehydratáciu. Rodičia sa obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten skonštatoval, že lekári za smrť Ninky nemôžu. Po tom, ako generálny prokurátor rozhodol, že zastavenie trestného stíhania v prípade úmrtia Ninky Chuchelovej bolo nezákonné, sa nanovo rozbehlo policajné vyšetrovanie. Podľa záverov vyšetrovateľa sa jej smrti dalo zabrániť podaním obyčajnej infúzie. Obžalované boli dve lekárky, ktoré by sa mali v blízkej budúcnosti postaviť pred súd.