Strelil krásny gól. Do lopty sa oprel hrudníkom a tá prelobovala brankára. Chorvátsky futbalový obranca Dejan Lovren (31) strelil v drese Zenitu Petrohrad v 22. minúte krásny gól.

Mal ale jednu chybičku krásy. Padol do vlastnej bránky. Zaskočený gólman Lunyov už nestihol zareagovať a tak lopta skončila v sieti Zenitu. Šťastím pre domáci tím bolo to, že to ich v sieti bol jediný gól. Zenit totiž v ruskej Premier League zdolal Spartak 3:1.