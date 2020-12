Španieli spájajú sily s americkým koncernom: Dočká sa svet ďalšej vakcíny proti COVID-19?

Španielska farmaceutická firma Reig Jofre v utorok oznámila, že dosiahla dohodu s americkým koncernom Johnson & Johnson (J&J) o výrobe jeho experimentálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v závode v Barcelone.

Vo vyhlásení Reig Jofre sa uvádza, že dcérska spoločnosť koncernu J&J Janssen prevedie technológiu potrebnú na výrobu vakcíny na španielsku firmu, čo jej umožní rozbehnúť výrobu ihneď po schválení vakcíny. Podľa podmienok dohody Reig Jofre bude zodpovedný za zloženie, plnenie a balenie vakcíny, zatiaľ čo distribúciu bude zabezpečovať Janssen.

Akcie španielskej spoločnosti na začiatku obchodovania v utorok vzrástli o 17 % na 4,41 eura za jednu.

Reig Jofre minulý mesiac uviedol, že bude schopný vyrobiť 50 miliónov dávok vakcíny v novej továrni v Barcelone bez zrušenia akýchkoľvek existujúcich kontraktov. Výstavba nového závodu v Barcelone je tesne pred dokončením a má začať fungovať v 1. štvrťroku 2021.

Generálny riaditeľ Reig Jofre Ignasi Biosca v júli povedal, že spoločnosť by mala mať v budúcom roku kapacitu na výrobu jedného až dvoch miliónov dávok vakcíny denne. A dodal, že firma môže investovať ďalšie 2 - 3 milióny eur do prispôsobenia nového závodu, aby bol pripravený aj na posledný krok vo výrobnom procese vakcín na ochorenie COVID-19, a to je zabezpečenie nízkej teploty potrebnej na konzerváciu vakcíny.