Úspešná Slovenka Katarina trávi sviatky v Kalifornii: Vegánska kapustnica a takmer žiadne darčeky

Atraktívna blondínka Katarina Van Derham (45) je herečka, modelka a vizážistka celebrít, ktorá žije už vyše 20 rokov v slnečnej Kalifornii.

Katka trávi sviatky v Amerike už dvadsiatykrát. Na tie prvé nespomína najradšej. „V USA som žila vtedy sedem mesiacov, všetko bolo pre mňa stále nové a nebol tu žiadny sneh, keďže bývam v Kalifornii. Ľudia, s ktorými som ich trávila, boli noví kamaráti a susedia, na ktorých som si len zvykala,“ spomína.

Chýba jej sneh

Katka pochádza z Ľubochne, ktorá bola cez vianočné sviatky takmer vždy romanticky zasnežená, práve toto jej v Kalifornii chýba. „Je to také zvláštne, lebo tu máme asi 20-stupňové teploty. Rôzne časti Los Angeles sú síce pekne vyzdobené, no stále to nie je ono. Ak by ste však boli V New Yorku, tam sú Vianoce podobné ako na Slovensku,“ hovorí Katka, ktorá žije s priateľom Deziderom, ktorý je Čech. Sviatkuje s ním a s najbližšími priateľmi.

„Máme peknú večeru a bavíme sa. Na Prvý sviatok vianočný večeriame doma len my dvaja. Darčeky si už veľmi nekupujeme, keďže máme toho viac než potrebujeme. Musím ale povedať, že Vianoce sú čas, keď nám rodina najviac chýba. Sme z toho smutní a snažíme sa na to nemyslieť. Takisto nám chýba sneh a celková pravá vianočná atmosféra.“ Dodržiavajú aj nejaké slovenské alebo české tradície? „Našou tradíciou je poriadne sa napráskať jedlom,“ smeje sa a pokračuje.

„Nesmú chýbať typické rozprávky ako Tri oriešky pre Popolušku, Pyšná princezná... Tie nám pripomínajú domov najviac. Celkovo počas sviatkov len vegetíme, jeme a trávime čas s naším psíkom Daisy a mačičkou Tinkerbell.“ Dom nemajú partneri prezdobený tak ako väčšina Američanov. „Aj bežne je prečačkaný, keďže ho prenajímam na filmový biznis, takže vianočné ozdoby pridávam ozaj len striedmo. Vyzdobím krb v obývačke, kam dáme aj vianočný stromček. Pridám zopár vankúšov a vianočné utierky do kuchyne. Stôl na slávnostnú večeru bude tiež pekne pripravený, ale zvyšok domu nechám tak.“

Najkrajšie Vianoce

Katka s priateľom sú dlhé roky vegáni a preto je aj štedrá večera trochu iná. „Urobíme si naše tradičné slovenské jedlá, akurát vo vegánskej verzii. Základom je kapustnica, zemiakový šalát, vyprážané vegánske kura a ryba. Samozrejme, nesmie chýbať vaječný koňak, tiež vegánsky,“ vysvetľuje. I keď by sa mohlo zdať, že Američania viac dbajú na darčeky ako na tradície, podľa Katky to nie je pravda.

„Myslím si, že sa to môže zdať najmä preto, že niektorí chcú nakúpiť čo najvýhodnejšie, najmä cez Black friday a často sa pritom správajú nepríčetne. Väčšinu mojich Vianoc som tu strávila s rodenými Američanmi a musím povedať, že tieto sviatky boli aj pre nich hlavne o rodine a jedle.“ Krásna blondínka najradšej spomína na Vianoce, keď ju v Los Angeles navštívili rodičia.

„Oslavovala som práve 40. narodeniny a keďže ich mám v decembri, zostali aj na Vianoce až do januára. Vtedy som sa cítila najšťastnejšia. Prvý a zároveň poslednýkrát bol s nimi aj môj brat, ktorý nedávno zomrel. Tieto Vianoce budú do konca môjho života pre mňa tie najkrajšie, lebo to bolo jedinýkrát, keď sme bolu celá rodina spolu v mojej vysnívanej Kalifornii.“