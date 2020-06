Slovenka Katarína zažíva v Los Angeles americký sen: Bývanie, ktoré jej budete závidieť

Slovenka Katarina Van Derham (44) žije v Los Angeles, kam pred viac ako dvadsiatimi rokmi odišla za dobrodružstvom.

Dnes je paradoxne omnoho známejšia v Amerike ako doma - jej tvár sa objavila na titulkách prestížnych magazínov, v reklamách a zahrala si aj vo filmoch a v seriáloch. Prvé roky života v krajine neobmedzených možností bývala v podnájmoch, dnes vlastní dom, kde býva s priateľom Deziderom.

V Amerike začínala od podlahy ako upratovačka domov. Neskôr si ju ako čašníčku všimol fotograf, a tak sa začala jej kariéra úspešnej modelky. Katkinou veľkou vášňou je mejkap, preto sa dlho živila ako vizážistka. Herečka Leah Remini, najlepšia kamarátka Jennifer Lopez, nedá na jej šikovné ruky dopustiť. Dnes vlastní firmu na digitálne médiá a značku umelých mihalníc, ktorá je dostupná už aj na Slovensku, a občas si zahrá vo filme.

V okolí filmových štúdií

Kým si mohla dovoliť kúpiť vlastný dom, bývala v rôznych podnájmoch. „Najskôr v Orange Country s ďalšími piatimi ľuďmi. Prvé dva mesiace som sa dokonca delila aj o posteľ, lebo som mala ledva na chlieb. Ďalšie dva roky som sa presúvala po rôznych bytoch, podľa toho, koľko som zarobila. No a neskôr som sa presťahovala do L. A. Desať rokov som bývala v západnom L. A. a teraz už desať rokov žijem v San Fernando Valley,“ rozpráva atraktívna blondína.

Vo štvrti, kde býva, sú filmové štúdiá a v okolí žije veľa celebrít. „Je to malé roztomilé mestečko, kde je všetko blízko. Taký dobrý mix rodinného prostredia a šoubiznisu.“ Svoj dom, ktorý si kúpila s priateľom Deziderom pred dvoma rokmi, miluje. „Tým, že je postavený na rohu, má väčší pozemok, čo je v takýchto miestach vzácne.“ Otvoriť galériu Obývačka pôsobí ako z iného storočia. Zdroj: Deja Jordan, Charles Rodriguez

Pôvodne mal dom tri izby, kuchyňu a kúpeľňu. „Neskôr niekto z jednej izby urobil šatňu, kde dal vaňu a umývadlo s hollywoodskymi svetlami, a pridal spoločenskú miestnosť s barom. Keďže sme len dvaja a nemáme deti, tak sme zo spoločenskej spravili hosťovskú. Ďalšia izba slúži ako môj office, druhá ako šatník a tretia ako spálňa. Z garáže sme nedávno urobili fotoštúdio.“

Fotogenický dom

Keď sa konečne nasťahovala do vlastného, zariadila ho podľa svojho vkusu. „Najskôr to bol taký „tiki-boho-moderný“ štýl. Po pár mesiacoch mi však napadlo čosi iné a všetko sme začali prerábať. V L. A. funguje výborný biznis s prenajímaním domov na nakrúcanie a fotenie. A taký štýl zariadenia, ako máme my, je vzácny, pretože toto mesto je skôr moderné. Náš dom je teda jedna veľká rekvizita,“ hovorí so smiechom. S priateľom ho zariadili sami.

„Našla som všetky kúsky nábytku a vymyslela témy izieb. Dezider to všetko nainštaloval sám a poriadne sa pri tom narobil. Obaja máme radi hrady a zámky, páči sa nám historický štýl. Keby náš dom nebol na biznis, nebol by taký prečačkaný. Musí byť skrátka fotogenický,“ vysvetľuje Katka. Obľúbené miesto v ňom nemá. „Som umelkyňa, veľmi náladová. Takže, keď mám hlboké myšlienky, som v hosťovskej, ktorá má vysoké stropy a veľa tmavého dreva. Keď pracujem, som rada v štúdiu, ktoré je biele s prirodzeným svetlom.“

Vzácne zrkadlo

Medzi najcennejší kúsok nábytku, ktorý vlastní, patrí veľké zrkadlo. „Keď zomrel spevák Prince, rozpredával sa jeho nábytok a ja som si kúpila jedno z jeho zrkadiel. Používam ho na meditáciu, aby som si privolala príležitosti v šoubiznise. Krátko po tom, čo som si ho kúpila, ma oslovil brat Michaela Jacksona do videoklipu.“ K domu patrí aj priestranná záhrada s fontánou a bazénom.

„Starajú sa o ňu záhradníci. Každý, kto k nám príde, ju obdivuje, pretože v centre mesta je málo zelene. Je to okúzľujúce miesto, obklopené vysokým živým plotom.“ Situácia v L. A. sa v posledných týždňoch pre koronavírus veľmi zmenila. „Je tu opäť pokoj, cesty nie sú preplnené, žiadny smog a veľa ľudí sa prechádza. Situácia je tu stále dosť zlá a vychádzať z domu by sme mali len v nevyhnutných prípadoch.“

Katka tak pracuje väčšinou z domu a so svojou českou kamarátkou Adel založili youtube kanál, kde radia ženám v oblasti líčenia, módy, ale tiež ukazujú život za veľkou mlákou. „Veľa žien mi písalo a žiadalo tipy a triky na krásu. Skúsili sme to a veľmi nás to baví. Motivuje nás veľká podpora ľudí na Slovensku a v Česku, ktorí nás sledujú. Azda sa im to, čo robíme, bude aj naďalej páčiť.“