Aj vy zbožňujete vianočné hudobné klasiky? Interpreti na nich poriadne ryžujú, z tohto sa vám zatočí hlava

K Vianociam neodmysliteľne patrí rodinná pohoda, vianočný stromček, darčeky, šťastie a samozrejme, vianočné hudobné klasiky, ktoré navodia tú správnu atmosféru. Svoje o tom vedia interpreti najznámejších hitov, ktorým každoročne po sviatkoch cinkne na účte poriadny balík peňazí.

Vždy, keď sa pieseň odohrá v rádiu, odznie na verejnosti, alebo sa použije v televíznych programoch, filmoch a reklamách, umelci dostanú honorár, ktorého výšku určuje licenčná zmluva. Ako uvádza portál The Sun, ich príjmy za tento rok by mohli byť ešte vyššie, keďže kvôli pandémii koronavírusu sa snažíme o navodenie vianočnej atmosféry o niečo skôr. Zaujíma vás, koľko umelci zarábajú? Z tohto sa vám zatočí hlava.

Najvyšší každoročný zárobok má podľa portálu The Sun, britská glam rocková skupina Slade za ich vianočnú klasiku „Merry Xmas Everybody“ z roku 1973. Každoročne interpretom cinkne na účte neuveriteľných 575-tisíc eur. „Pieseň si žije svojím životom. Používa sa v reklamách, filmoch a všelikde inde,“ povedal spevák Noddy Holder, ktorý sa na výšku svojho dôchodku rozhodne sťažovať nemôže.

V tesnom závese sa v rebríčku objavila vianočná hymna „Last Christmas“ od Wham!, ktorá si každoročne dokáže zarobiť viac ako 531-tisíc eur. Pieseň sa stala ešte populárnejšou po tom, ako jej interpret zomrel na Vianoce v roku 2016. „Last Christmas“ prespievali mnohí umelci a davy ju zbožňujú.

Na každoročný príjem sa nemôže sťažovať ani Mariah Carey, ktorá si vďaka jej nezabudnuteľnej piesni „All I Want For Christmas Is You,“ každoročne privyrobí viac ako 420-tisíc eur. Superstar pieseň údajne napísala len za 15 minút, avšak výsledok rozhodne stojí za to.

Nezabudnuteľným vianočným hitom je aj „Wonderful Christmas time“ od Paula McCartneyho, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1979. Pieseň sa teší veľkej obľube a interpretom každoročne na účte cinkne krásnych viac ako 343-tisíc eur.

V žiadnom rebríčku vianočných hitov nesmie chýbať ani legendárna pieseň „Mistletoe and Wine“ od Cliffa Richarda. Pieseň dokáže tvorcom každoročne zarobiť viac ako 112-tisíc eur.

Už pri prvých tónoch každej z týchto piesní je jasné, že Vianoce sú už za dverami. Ktorú vianočnú klasiku máte najradšej vy?