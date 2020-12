Nečakané priznanie Matoviča po ostrej kritike od hlavy štátu: Pani prezidentku som prosil, aby to nehovorila

Toto už je doslova vojna! Uprostred chaosu so školami, plošným testovaním či neprijatím žiadneho pandemického plánu sa ozvala prezidentka Zuzana Čaputová (47).

Ostro vystúpila proti premiérovi Igorovi Matovičovi (47), ktorému medzi riadkami odkázala, že nezvláda riadenie koronakrízy a otvorene povedala, že by to mal prenechať niekomu inému. Matovič nezostal nič dlžný svojej povesti a prezidentke odkázal, že sa cíti ako „dohryzený pes“. Prezidentka sa v najnovších vyjadreniach rozhodla nebrať si servítku pred ústa a kritizuje nezvládnuté otváranie škôl či to, že vláda doteraz nedokázala predstaviť plán toho, čo nás čaká najbližšie týždne.

„Kauza školy je jedna z mnohých, ktorým čelím v súvislosti s manažovaním krízy. Chýba nám plán, jasný postup krokov a čelíme chaosu. Je mi to veľmi ľúto, najmä pokiaľ sú vazalmi tej situácie deti, ktoré neboli sedem mesiacov v škole,“ povedala Čaputová v Rádiu Expres. Chápe, že je zložitá pandemická situácia, no treba podľa nej hľadať balans v tom, čo je možné. „V iných krajinách Európy sú školy tým posledným, čo sa zatvára a prvým, čo sa otvára,“ dodáva prezidentka.

Kritizuje najmä to, ako vláda vystupuje. „Uvedomujem si, že vláda má extrémne ťažkú situáciu a mnoho ministrov robí dobrú robotu a snaží sa tú situáciu riešiť. Lenže snaha niekedy nestačí, potrebujeme veľmi jasný plán a nie chaos. Potrebujeme upokojovať a nie strašiť, potrebujeme motivovať ľudí a nie vyhrážať sa im. Toto je to, čo mi absolútne kľúčovo chýba, postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný, opretý o vedecké poznanie,“ prízvukuje Čaputová s tým, že netreba objavovať koleso a pozrieť sa na postupy, ktoré sa osvedčili u nás aj vo svete. „Ja sa potom za takýto plán postavím, ale keď tu je opatrenie, ktoré platí chvíľu a ešte sa aj mení, a nevidím krok dva a tri, ťažko môžem stáť za vládou a obhajovať jej opatrenia.“

Falošná dilema

Matovič už týždne rozpráva o tom, že Slovensko čaká buď lockdown alebo plošné testovanie. Medzitým sa však otvorili kostoly, divadlá, kiná a teraz čiastočne aj zopár vybraných škôl, medzi ktorými je napríklad tá, kam chodia Matovičove dcéry. „V prvom rade to vnímam ako falošnú dilemu, pred ktorú nás premiér stavia. Že iba lockdown alebo povinné plošné testovanie. Takto tá situácia naozaj nestojí,“ povedala prezidentka.

Predsedu vlády tak priamo vyzýva na to, že je čas nielen na zmenu prístupu. „Možno aj na to, aby pán premiér zvážil odovzdanie manažovania COVID-ovej krízy inému členovi vlády. Neboli by sme prví, v Českej republike majú tento model, majú ho v Nemecku. Zároveň by to znamenalo, že premiér by mal čas a kapacitu venovať sa dôležitej premiérskej agende,“ zakončila prezidentka s tým, že „celý svet rieši COVID a my riešime pána premiéra, alebo vzťahy v koalícii“.

Dohryzený pes

Matovič reagoval tým, že sa cíti ako dohryzený pes. Odmieta, že by mal delegovať koronakrízu na iného, lebo vraj ju nemanažuje. „Ja sa snažím pomáhať ministrovi zdravotníctva v tých veciach, v ktorých pomôcť môžem. Neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám,“ kontroval Matovič a opätovne obvinil médiá, opozíciu aj SaS z podrývania autority.

„Pani prezidentka má najväčšiu dôveru zo všetkých politikov na Slovensku a keď takýto človek povie, aj po stretnutí so mnou, kde som ju prosil, aby to nehovorila, že ďalšie plošné testovania by mali byť striktne dobrovoľné, tak ja neviem, ako mám splniť požiadavku vedcov, ktorí hovoria, že poďme testovať do ohnísk,“ vysvetlil premiér. Cestou je podľa neho len to, že Prezidentský palác povie, že sa mýlil a majú plošne pretestovať horiace okresy. „Alebo potom už len lockdown. Nech päť okresov ide do lockdownu. Ja by som chcel, aby tu zaznelo, že na týchto päť okresov chce pani prezidentka lockdown.“