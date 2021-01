Vo Vrbovciach si pripomínajú ľudové zvyky od roku 2001: Stačí jediný pohľad! Hneď uhádnete, čomu sa venovala každá rodina

V obci Vrbovce v okrese Myjava sa snažia zachovať svoj ľudový ráz, tradície, zvyky a piesne. Práve preto v obci zriadili Vrbovčiansku izbu, ktorá je však domčekom v tradičnom vrbovčianskom prevedení.

Vrbovčianska izba je pre verejnosť otvorená už od roku 2001. Ide o expozíciu ľudového bývania, remesiel, pracovného i sviatočného kroja s ďalšími vystavenými predmetmi. "V izbe je zachované všetko tak, ako ľudia žili na prelome 18. a 19. storočia a v niektorých prípadoch na začiatku 20. storočia. Je z nej cítiť, že takmer každý obyvateľ obce pestoval ľan či konope, z ktorých si následne tkal plátna," uviedla pre TASR hospodárka Vrbovčianskej izby Anna Štefková.

V izbe je viacero zaujímavých predmetov z minulosti. "Máme tu Bibliu z 18. storočia, ku ktorej sa viaže zaujímavá história, ktorú však nemáme hodnoverne doloženú. Biblia, ktorá mala pôvodného majiteľa v osade Štefanová, sa počas záplav v roku 1902 dostala až do potoka niekoľko kilometrov vzdialenej obce Sobotište. Odtiaľ si ju zobrali do Ameriky, aby sa opäť vrátila do Vrboviec," prezradila hospodárka izby.

Vrbovčianska izba sa v novembri rekonštruovala. "V rámci projektu Interreg sme sa s obcou Javorník zapojili do projektu, ktorý by mal zblížiť Moravu a Slovensko. Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie zón, v ktorých by si ľudia mohli pripomenúť kultúru a históriu oboch národov," uviedol pre TASR starosta obce Dušan Eliáš. V rámci projektu ide o rekonštrukciu hospodárskej budovy.doplnil starosta.

Po rekonštrukcii prejde čiastočnou zmenou aj expozícia. "Plánujeme pristaviť súbor menších stodôl. Získali sme veľké množstvo exponátov, ako sú mláťačky, lisy na slamu, sečkovíc či pluhov, ktoré darovali občania obce," prezradil Eliáš. Celkové náklady na rekonštrukciu Vrbovčianskej izby sú vyčíslené na 30 000 eur. Náklady na stavebné práce sú vo výške 26 000 eur.