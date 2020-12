Tradíciu v obci neďaleko Myjavy pôvodne dodržiavalo 30 rodín: Posledným zostal Ján, krásne remeslo ovláda od 14-tich!

V obci Vrbovce sa pôvodne venovalo pleteniu z prútia 30 rodín, v súčasnosti už zostal posledným 82-ročný Ján Patinka. Žije v kopaničiarskej osade Štefanová, ktorá ako jedna zo 60 kopaníc je súčasťou obce.

Záľube sa venuje od svojich 14 rokov. "Otec to robil a ja som pokračoval v jeho šľapajach. Mal som staršieho brata, ktorý bol vyučený a odišiel z domu preč. Mňa už rodičia nechceli pustiť, musel som zostať doma. Robil som na hospodárstve a popritom som sa priučil tomuto pleteniu," vysvetlil Patinka.

Pletie nielen z prútia, ale aj zo slamy. "Výrobky robím z vŕbového prútia, ktoré sa musí rozštiepať, a zo slamy. Tá sa musí kosiť ručne, aby sa dala opracovať, bola rovná a dalo sa s ňou pracovať," prezradil. Ako doplnil, slama sa používa predovšetkým pri výrobe slamienok. "Slama sa dáva do stredu a opletá sa prútím. Ide o košík, do ktorého sa dáva cesto, z ktorého sa pečie v starodávnych peciach chlieb. Do slamienky sa cesto dávalo iba vykysnúť, do pece už išlo bez nej. Robím to starým spôsobom, ktorý som sa naučil pred viac ako 60 rokmi," doplnil slamienkár.

Celý život som pracoval na družstve, či už na traktore alebo s motorovou pílou. Teraz si užívam dôchodku a bavím sa s týmto koníčkom," uviedol Patinka. Nástupcu nemá, aj keď sa záujemcovia o toto remeslo sa za ním zastavujú.

"Nehľadám svojho nástupcu, kto chce, tomu pomôžem. Je zaujímavé, že väčší záujem o toto remeslo majú na Morave a v Čechách ako u nás. Naposledy som mal dokonca ženu z Prahy, predtým z Přerova a Havířova. Mali záujem sa naučiť vyrábať slamienky. Nedávno sa mi prihlásili z Martina a Nitry. Z domácich sa zatiaľ neprihlásil nikto," zakončil posledný slamienkár v dedine.