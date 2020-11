Rakúsko pôjde slovenskou cestou: Okamžitá reakcia premiéra Matoviča na plošné testovanie

Slovensko pomôže susednému Rakúsku s projektom masívneho plošného testovania, ktoré v nedeľu oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Na sociálnej sieti to v reakcii uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO).

"S rakúskym kancelárom som v úzkom kontakte a posunieme im všetko know-how a informácie. A samozrejme, pôjdeme osobne tiež pomôcť," uviedol predseda vlády.

Znovu poďakoval Rakúsku za nezištnú pomoc, keď počas prvého kola plošného testovania poskytlo na výpomoc 33 armádnych lekárov. Slovenský predseda vlády označil Rakúsko hashtagom "dobrého suseda".

Rakúsko chce ku koncu prísneho lockdownu, ktorý je naplánovaný do 6. decembra, na prítomnosť nového koronavírusu hromadne otestovať obyvateľstvo krajiny, podobne, ako to bolo aj na Slovensku. Kurz to v nedeľu uviedol v relácii "Pressestunde" verejnoprávnej stanice ORF. Jednou z cieľových skupín sú zatiaľ okrem iných učitelia. Ďalšie detaily avizovaného testovania majú byť známe počas týždňa. Cieľom je umožniť ľuďom mať aspoň "spolovice normálne vianočné sviatky".