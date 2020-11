Weiss dostal v repre druhú šancu: Prichádza pomôcť, nie machrovať!

Po 690 dňoch je späť! Tak dlho trvalo dobrovoľné vyhnanstvo Vladimíra Weissa (30) zo slovenského národného tímu.

Do exilu odišiel v novembri 2018 z vlastného rozhodnutia, keď odmietol reprezentovať pod českým trénerom Pavlom Hapalom (50). Ten ho v záverečnom dueli Ligy národov proti Česku na Letnej nechal sedieť iba medzi náhradníkmi.

Škandály vyhľadávajúci futbalista po čase vychladol a v hlave sa mu rozležal neuvážený krok. Po príchode do Slovana Bratislava stúpli jeho šance na návrat. Bol viac na očiach a s Hapalom si vysvetlili veci z minulosti. Do nominácie sa napriek tomu nedostal, čo berie ako sklamanie. „Počas roka som s Hapalom komunikoval. Dohodli sme sa, že ma kontaktuje, no neozval sa. Bolo jasné, že na októbrový zraz ma nepozve,“ priznal Weiss pre klubovú stránku belasých.

Časy i pomery sa zmenili z večera na ráno. Hapala nahradil Štefan Tarkovič, asistent trénera Jána Kozáka z ich spoločnej úspešnej éry, ktorá vyvrcholila účasťou na európskom šampionáte 2016 vo Francúzsku. Bratislavský rodák sa po vyše dvoch rokoch opäť ocitol v reprezentácii. „Nový tréner mi napísal. Stretli sme sa. Povedal, že by ma chcel nominovať, no zaujímal ho môj postoj. Vysvetlil som mu, že po Česku a určitom časovom odstupe mám záujem vrátiť sa. Prianie bolo obojstranné, z čoho sa veľmi teším.“

Tarkovič potvrdil, že nominoval Weissa pre jeho výkonnosť. Čísla prezrádzajú, že za Slovan odohral v tejto ligovej sezóne iba dva celé zápasy. Na sklonku kariéry však dostal druhú šancu, ktorá môže byť aj poslednou. „Tréner ma pozná ako hráča i človeka. Vie, čo môže odo mňa očakávať. Ak by bol v tomto smere nejaký problém, nenominoval by ma,“ myslí si krídelník Slovana. Ako zdôraznil, nevracia sa s tým, že bude hrať hneď od začiatku. „Chcem ponúknuť tímu svoje skúsenosti a pomôcť mu k postupu na šampionát.“

Svoje prvé víťazstvo (2:0) v reprezentácii oslavoval práve proti Severnému Írsku. V kvalifikácii MS 2010 prihrával v Belfaste Stanovi Šestákovi na druhý gól. „Odohral som vtedy jeden z mojich najlepších zápasov.“ Budúci týždeň to na Ostrovoch bude tiež fuška. Weiss je optimistom: „Kvalita je na našej strane. Kostra tímu sa veľmi nezmenila, rovnako ani náš štýl hry. Severní Íri hrajú typický ostrovný futbal, majú veľa hráčov z anglickej a zo škótskej ligy. Určite sa na nich dobre pripravíme.“

VYŤAŽENOSŤ WEISSA V TEJTO SEZÓNE

Fortuna liga

1. kolo: Nitra – Slovan (0:5) nehral

2. kolo: Slovan – Michalovce (5:0) nehral

3. kolo: Zl. Moravce – Slovan (2:1) hral 59 minút

4. kolo: Slovan – Senica (2:0) 18 minút

5. kolo: Trenčín – Slovan (1:2) nehral

6. kolo: Slovan – Trnava (2:0) nehral

7. Žilina – Slovan (2:2) 14 minút

8. kolo: Slovan – Ružomberok (5:0) 16 minút

9. kolo: Pohronie – Slovan (1:2) 12 minút

10. kolo: Slovan – Sereď (3:0) 69 minút

11. kolo: Dun. Streda – Slovan (1:1) 90 minút

12. kolo: Slovan – Nitra (0:1) 90 minút

-----------------------------------------------------------------

Spolu: 8 zápasov 4-krát v základe 368 minút

II. liga

12. kolo: Slovan B – Komárno (2:0) 90 minút

Európska liga UEFA

2. kolo: Kuopio – Slovan (5:4 na PK) nehral

Slovenský pohár

2. kolo: Beluša – Slovan (0:2) nehral