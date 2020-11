Slavia rieši pred duelom s Nice problémy: Koronavírus v tíme im poriadne komplikuje situáciu

Slaviu Praha trápi pred štvrtkovým duelom futbalovej Európskej ligy s francúzskym OGC Nice výskyt koronavírusu v tíme.

V utorok mali pozitívne testy traja hráči, v stredu pribudli ďalší dvaja a jeden člen realizačného tímu.

"Zošívaní" museli káder doplniť hráčmi z "béčka". "Do poslednej chvíle nemôžeme vedieť, s kým sa dá počítať. Je náročné sa pripravovať, no musíme sa s tým vyrovnať. Nepríjemné je to skôr pre hráčov, ktorí sa na poslednú chvíľu dozvedia, že nastúpia," povedal pre oficiálnu stránku úradujúceho českého majstra tréner Jindřich Trpišovský.