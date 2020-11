Tréner Štefan Tarkovič o nominácii: Prečo potrebuje v reprezentácii Weissa?

Nový tréner, iné mená! Dočasný kouč futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič (47) vytiahol do nominácie aj dvojicu hráčov z éry Jána Kozáka.

Pred rozhodujúcou bitkou o postup na EURO proti Severnému Írsku vracia do kádra skúsený tandem Vladimír Weiss (30) – Tomáš Hubočan (35). Prvý z nich prichádza po dvojročnej prestávke, druhý ukončil reprezentačnú kariéru vlani vo februári.

Najväčšou bombou je návrat Weissa. Naposledy hral za reprezentáciu v októbri 2018 v Trnave proti Česku pod vedením trénera Jána Kozáka. Odvetu na Letnej už pod taktovkou Pavla Hapala presedel len na lavičke. Pred koncom zápasu ju demonštratívne opustil a pod českým trénerom odmietol reprezentovať. Hoci si neskôr obaja veci vyjasnili, k náprave neprišlo. Kontroverzného krídelníka vrátil do národného tímu až Tarkovič.

Weissa riešila minulý týždeň disciplinárka za močenie na verejnosti v Tatrách počas osobného voľna. Vyviazol bez trestu. „Rozprával som sa s ním. Sme dohodnutí na pravidlách hry. Verím, že jeho prístup bude motivačný. Ak by nemal výkonnosť, nenominoval by som ho. Má kvalitu na to, aby pomohol reprezentácii. Možno jej vráti to, čo mu požičala. Každý hráč a človek sa vyvíja. Aj Vlado. Je pod mediálnym drobnohľadom, vnímam to. Musí však mať aj morálny kompas,“ zdôraznil šéf slovenskej lavičky.

Tarkovič potvrdil, že nomináciu nekonzultoval so svojím bývalým šéfom Jánom Kozákom. Podarilo sa mu však sústrediť okolo seba bývalý realizačný tím.

„Mal som dva týždne plné ruky práce. S Jánom Kozákom som sa chcel spojiť, ale nepodarilo sa to.“ Jeho 19-členná nominácia zatiaľ nie je konečná. Pre pandemickú situáciu v nej ostalo voľných 6 miest. Práve poltucet hráčov je momentálne v karanténe (Kuciak, Vavro, Haraslín, Plach, Mráz, Mihalíkovi chýba kontrolný test).

Len medzi náhradníkmi figuruje Martin Škrtel, ktorý dostal tiež ponuku vrátiť sa. „V zápase Ligy majstrov sa zranil, má problémy so stehenným svalom. Nie je jasné, ako sa to bude vyvíjať. Pre mňa je podstatné, že prejavil záujem. Ak bude pripravený, bude hrať,“ prezradil Tarkovič. Z osloveného tria nepríde útočník Adam Nemec. Zdá sa, že ľavá strana obrany je konečne vyriešená – Hubočan akceptoval ponuku. „Pravidelne hráva, mužstvu môže pomôcť.“

Nominácia SR:

Brankári: Rodák (Fulham), Greif (Slovan)

Obrancovia: Pekarík (Hertha Berlín), Šatka (Lech Poznaň), Koscelník (Liberec), Škriniar (Inter Miláno), Valjent (Mallorca), Mazáň (M. Boleslav), Hubočan (Omonia Nikózia)

Stredopoliari: Hamšík (Ta-lien), Greguš (Minnesota United), Rusnák (Real Salt Lake), Lobotka (Neapol), Hrošovský (Genk), Kucka (Parma), Duda (Kolín), Mak (Ferencváros), Weiss (Slovan)

Útočník: Ďuriš (Omonia)

NAJVÄČŠÍ NÁVRAT

Vladimír Weiss

Klub: Slovan Bratislava

Post: krídelník

Pred dvoma rokmi odmietol reprezentovať, keďže sa v derby s Českom v Lige národov nedostal na ihrisko. Jeho šanca vrátiť sa stúpla príchodom do Slovana.

NAJVÄČŠIE PREKVAPENIE

Tomáš Hubočan

Klub: Omonia Nikoza

Post: obranca

Pred začiatkom kvalifikácie ME 2020 ukončil repre kariéru. Bolo to pod tlakom generačnej výmeny, ktorú urýchľoval tréner Pavel Hapal. Teraz kývol na návrat.

NAJVÄČŠÍ OTÁZNIK

Martin Škrtel

Klub: Basaksehir

Post: obranca

Bývalý kapitán prejavil záujem prísť a pomôcť národnému tímu vybojovať druhý postup na ME za sebou. Jeho účasť je zatiaľ otázna, trápi ho stehenný sval.

WEISSOVE PLUSY A PREŠĽAPY

- bol súčasťou tímu, ktorému sa podaril historický postup na MS 2010

- v kvalifikácii ME 2016 sa ukázal ako jeden z ťahúňov Kozákovho tímu

- v zápase skupiny ME proti Rusku prispel gólom k dôležitému víťazstvu 2:1

- odmietol fúkať, keď ho zastavili policajti, a mal sedieť na mieste vodiča

- po prehre s Českom v Lige národov navštívil so spoluhráčmi nočný klub

- na hotelovom parkovisku v Tatrách sa objímal s Kmotríkom mladším a močil.