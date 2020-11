Nekompromisný odkaz miest a obcí Matovičovej vláde: Preplaťte nám náklady s testovaním

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu SR, aby bezodkladne preplácala náklady spojené s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19.

Na tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku to v pondelok povedal šéf združenia Branislav Tréger. Zdôraznil, že doposiaľ neboli uhradené ani náklady súvisiace s prvou vlnou nového koronavírusu.

"Takisto žiadame, aby uznesenie vlády, ktoré bolo prijaté v súvislosti s individuálnymi potrebami a odfinancovaním, bolo korigované a zrušené. Chceme tiež požiadať vládu, aby bezúročné pôžičky, ktoré boli samosprávam ponúknuté, sa stali transferom. Namiesto pôžičky chceme dotáciu," uviedol Tréger. Poznamenal, že samosprávy si počas testovania nezastupiteľne splnili poslanie, ktoré sa na ne kládlo. Podľa šéfa ZMOS-u bude potrebný určitý čas, aby si problematiku odkomunikovali, no verí, že požiadavky budú splnené.

"Keďže ide o štátne financie, treba to dôkladne zdokladovať, preplácanie by malo byť čím skôr. Koniec koncov, existuje na to ústavný zákon," skonštatoval Tréger. Zhodnotil, že samosprávam by veľmi pomohlo, keby to bolo do konca aktuálneho kalendárneho roka.