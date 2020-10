Veľký prieskum medzi známymi tvárami: Prečo sa (ne)budeme testovať! Väčšina sa zhodla, štipľavá odpoveď Roba Pappa

Slovenskú republiku čaká tieto dva víkendové dni celoplošné testovanie národa.

Na základe rozhodnutí vlády a pandemickej komisie, ktoré boli prezentované premiérom Igorom Matovičom, sa po celej krajine vytvorili tisíce odberných miest.Súčasná situácia, ktorá nie je pre nikoho jednoduchá, však polarizuje celú spoločnosť, čo spôsobilo protichodné názory na celé testovanie. Ako sa k tejto veci postavili známe tváre z kultúrneho a zo spoločenského života?

Michal Martikán (41), športovec

- Testovanie mám za sebou. Ale sledujem celú ťaživú situáciu. Človek hľadá odpovede na áno, či nie. Ale keby sme sa netestovali povinne po návrate zo zahraničia, tak by som určite išiel. Dúfam totiž, že to môže pomôcť nám všetkým dostať sa z toho, čo nás všetkých postihlo.



Ján Koleník (40), herec

- Áno, chystám sa na celoplošné testovanie. I keď som bol testovaný napríklad aj včera v divadle, rád využijem túto možnosť. Treba si na seba dávať pozor.





Jozef Vajda (65), herec

- Samozrejme, že áno, pre seba, pre všetkých ostatných, pretože verím, že týmto sa všetko urýchli a skončí. Bol som sa dať testovať PCR testom v predstihu.





Gizela Oňová (71), speváčka

- Zúčastním sa celoplošného testovania z toho dôvodu, že mám príležitostnú prácu v spoločnosti mladých ľudí - nechcem nikoho ohroziť, ani seba, chcem mať stopercentnú istotu. Je to aj kľúč k voľnejšiemu pohybu.





Babsy Jagušák (30), PR manažérka

- Aj ja sa idem testovať, pretože si myslím, že je dôležité využiť túto možnosť, ak ju máme. Bude to môj druhý test. Som vďačná všetkým lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, vojakom,... že nás v tejto ťažkej situácii držia.





Ondrej Kandráč (42), muzikant

- Idem na testovanie. Dôvod je ten, že mi nie je ľahostajné zdravie ľudí naokolo.





Jozef Banáš (72), spisovateľ

- Nejdem, mám nad 65 rokov takže nemusím. A aj keby som nemal, tak by som nešiel. Som doma v karanténe, to je hlavný dôvod. So ženou sme na dome, minimálne sa stýkam. Starám sa o seba, otužujem sa a zdravo sa stravujem.





Pavol Čekan (41), vedec

- Doteraz sme sa ja aj moja rodina poctivo chránili, tak sme nemali dôvod sa testovať. Ale vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa včera otestovali PCR testami, ktoré vyrába naša firma.





Peter Velits (35), bývalý cyklistický pretekár

- Idem sa dať testovať. Aj pre seba a svoj pocit, ale hlavný dôvod je ten, aby som nepredstavoval hrozbu pre ostatných.





Marián Hossa (41), bývalý hokejista

- Ja som bol rozhodnutý, že pôjdem na testovanie a už som sa aj podrobil testu PCR. Urobil som tak preto, aby som vedel, na čom som a výsledok testu som aj potreboval kvôli deťom do školy.





Dušan Galis (70), extréner futbalovej reprezentácie SR

- Určite sa pôjdem dať otestovať. Malo by to však mať jednoznačnejšie pravidlá. Nemôže hovoriť premiér tak a prezidentka inak. To sa mi nepáči. Nech sa zjednotia v názoroch, lebo to nerobí medzi ľuďmi dobrú krv.





Wanda Hrycová (43), producentka

- Jasné, idem. Z úcty k našim zdravotníkom a k desiatkam tisíc ľudí, ktorí toto testovanie zabezpečujú a dni a noci preto nespávajú.





Roman Berkes, prezident SACKaCK

- Rozhodol som sa, že sa zúčastním plošného testovania a podporím túto akciu. Je tam veľa otáznikov, ale je dôležité niečo urobiť, nie lamentovať. Napomôže rýchlejšiemu potlačeniu súčasnej situácie.





Daniel Bidelnica (63), akademicky maliar

- Testovať sa budem, nakoľko tým nič nezískam, ani nemám čo stratiť. Aspoň budem pre môj vnútorný pocit vedieť, ako na tom som. Dúfam, že aj ostatní sa nad tým zamyslia a testovanie podstúpia hlavne pre seba.





Dominika Cibulková (31), bývalá tenistka

- Boli sme sa s Michalom testovať už hneď v piatok ráno. Sme zodpovední, nevidím na tom nič zlé. Boli sme v súkromnom laboratóriu. Aj pre malého sme sa tam cítili bezpečnejšie.





Karin Haydu (43), herečka

- Jasné, že sa idem dať testovať. A prečo? Pretože som zodpovedná, nie som sebec a záleží mi na zdraví nielen mojom, ale aj mojich blízkych a na ostatných ľuďoch, ktorých náhodne stretávam. Čím skôr budeme pretestovaní a odhalíme infekčných „roznášačov“, tým skôr môžeme žiť ako predtým. Je to na nás!





Štefan Skrúcaný (60), herec

- Ja sa idem dať určite testovať. Myslím si, že je potrebné, aby sme si spravili presnejší obraz toho, ako to vyzerá s koronavírusom, a chcem v prípade, že by som bol pozitívny, chrániť svoje okolie. Ale určite je to aj preto, že si myslím, že je to dobrá vec.





Robo Papp (38), hudobník

- Vždy rád odpoviem na vaše otázky, ale v tomto prípade sa radšej zdržím odpovede, pretože v tomto štáte a v čase, keď samotná vláda nedodržiava zákony a drží občanov SR ako rukojemníkov, si radšej kusnem do jazyka. Všetko dobré prajem.





Iveta Malachovská (55), moderátorka

- Áno, idem preto, aby som mohla naďalej pracovať... Už som bola počas COVID-u na testoch, pre mňa to nie je nič nové.





Mário KulyKollár (49), spevák

- Idem sa dať testovať, pretože to potrebujem k svojej práci. Je to nariadenie pri nakrúcaní v televíziách. Teraz budem totiž pre RTVS aj pre Markízu, takže ja to potrebujem.





Oliver Andrásy (62), moderátor

- Áno, samozrejme, pôjdeme - aj ja, aj manžeka, dcéra aj zať. Ideme aj kvôli rodine, no aj kvôli iným ľuďom.





Mária Čírová (31), speváčka

- Otestovať sa dáme celá rodina. Nemáme s tým problém, veľmi si želám, aby sa život vrátil do normálnych koľají. Aby mohli chodiť deti do školy, aby sme sa mohli vídať s rodinami, priateľmi, a vrátiť sa do práce.