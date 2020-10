Testovanie v Trenčíne: Odbery sa budú robiť na štadiónoch, letisku a výstavisku

Päťdesiat odberných miest na celoplošné testovanie bude v Trenčíne v základných a stredných školách, kultúrnych strediskách, ale aj na zimnom a futbalovom štadióne, na trhovisku, letisku a výstavisku.

Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. "Na štyroch odberných miestach sa budú odoberať vzorky priamo z automobilov. Určené sú prioritne pre obyvateľov, ktorí sa pre zdravotný hendikep nemôžu na testovanie dostaviť inak ako autom. Dve takéto miesta budú na letisku, jedno na výstavisku a jedno v areáli bývalého Vojenského opravárenského podniku Trenčín," informoval hovorkyňa.

Na výzvu mesta podľa nej zareagovalo 450 dobrovoľníkov, väčším problémom je získať na odberné miesta dostatočný počet zdravotníckeho personálu, problém priebežne riešia. "Rovnako je na samosprávach, aby zabezpečili ochranu a bezpečnosť administratívnych pracovníkov, preto pre nich nakupujeme vhodné ochranné pomôcky. Komunikácia s Ozbrojenými silami SR je veľmi dobrá a pomerne intenzívna," doplnila hovorkyňa.

Ako dodala, časovo je to veľmi náročné i vzhľadom na to, že musia mať nejakú rezervu aj na informovanie verejnosti. "Dnes sme zverejnili zoznam odberových miest a ďalšie informácie budeme postupne dopĺňať. To, čo má do začatia testovania pripraviť samospráva, bude pripravené. Svoje úlohy si splníme," zdôraznila Ságová.