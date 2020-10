Gesto bývalého pacienta vás zahreje pri srdci! Ladislav bol krôčik od najhoršieho, rok po operácii pomohol zachrániť dieťa

Netradičné poďakovanie! Komárňan Ladislav (56) vďaka bariatrickej operácii v Levoči schudol takmer 100kg. Hoci mnohí ľudia v takom momente okamžite zabudnú na hospitalizáciu, on našiel po roku jedinečný spôsob, ako vyjadriť svoju vďaku.

Ladislav z Komárna je príkladom človeka, ktorý sa skutočne popasoval so svojím životom. "Svoj život, dá sa povedať, na pokraji smrti, zmenil od základu a tak rázne, že sa nám to zdá neuveriteľné. Vypracoval sa totiž na neuveriteľných 250 kilogramov hmotnosti a zachránilo ho jediné. Bariatrická operácia v Nemocnici AGEL Levoča," uvádza riaditeľka Odboru vonkajších vzťahov a marketingu AGEL SK a.s. Martina Pavliková. Po zákroku, ktorý mu zmenil život, sa prišiel odvďačiť úžasným spôsobom – darovaním krvi.

Zlý zdravotný stav, obmedzenia na každom kroku bežného života, dohovárania príbuzných a možné posmešky tých, ktorí nechápali, ako môže človek toľko vážiť. A hlavne zúfalé stravovanie, veľa všetkého a najmä nezdravého. Taká bola realita pána Ladislava do minulého roku, kedy absolvoval pre neho život zachraňujúcu operáciu – SLEEVE resekciu žalúdka.