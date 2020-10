Oddelenie primára Lukáša navštevujú pacienti z celého Slovenska: V Levoči zatočia aj s morbídnou obezitou

Levočská nemocnica lieči pacientov s morbídnou obezitou z celého Slovenska už od roku 2018. Od začiatku takto pomohli 50 pacientom a za deväť mesiacov tohto roku uskutočnili už 30 zákrokov!

Ako informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, ich cieľom do budúcna je ročne zrealizovať až 100 operácií. Doba hospitalizácie pacienta pritom trvá priemerne tri dni. "Bariatrická chirurgia alebo dnes už správnejšie metabolická chirurgia je určená pacientom s výraznou až morbídnou obezitou, respektíve s obezitou tretieho a druhého stupňa," uviedol primár oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie levočskej nemocnice Lukáš Kokorák. Najčastejšími sú podľa neho pacienti vo veku približne 42 rokov s priemernou hmotnosťou 155 kíl, pričom prevažujú ženy nad mužmi.

Pacientov, ktorí do nemocnice prichádzajú s prosbou zbaviť ich nadbytočných kilogramov, rozdeľujú do dvoch skupín. Ako vysvetlil Kokorák, prvú tvoria muži aj ženy, ktorých BMI index je viac ako 40, teda trpia obezitou tretieho stupňa. Ide o najvyššiu, takzvanú morbídnu obezitu. Druhou kategóriou sú pacienti, ktorých BMI je 35-40, ale zároveň majú ochorenia vyplývajúce priamo z obezity - vysoký krvný tlak, cukrovku či syndróm spánkového apnoe. "Málokedy však máme pacientov, ktorí by boli obézni, ale neliečili by sa na žiadne iné ochorenia," objasnil odborník.

V súčasnosti sú podľa Kokoráka najuznávanejšími typmi operácií sleeve resekcia žalúdka a gastrický bypass. Operácie sa robia laparoskopicky a ich rozdiel spočíva v tom, že. "Obidve operácie sú zložité, ale výsledný efekt pre pacienta je vynikajúci u oboch typov operácií," doplnil primár.

Kokorák priblížil, že ak sa pacient rozhodne podstúpiť operačný výkon, výsledky sa dostavia už po prvom týždni od operácie - upravuje sa tlak krvi, hodnota cukru v krvi, redukujú sa lieky na dané ochorenia, pacienti výrazne schudnú a podstatou je, že nenastáva obávaný "jojo efekt". "Náš najťažší pacient mal pred operáciou 236 kilogramov, dnes žije štandardným režimom a po roku od operácie váži 152 kíl," dodal primár.