Vláda pritvrdila v boji proti koronavírusu: Slovensko pod zámkom! Ako to bude vyzerať na školách?

A je to tu. Čísla nákazy, ktoré stúpali každým jedným dňom donútili vládnych predstaviteľov konať. Počas víkendu pribúdalo počet pozitívnych na koronavírus v tisíckach a kompetentní tak okamžite zvolali zasadnutia pandemickej komisie aj Ústredného krízového štábu vlády SR.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Počas niekoľkohodinových rokovaní sa dohodli na celoslovenských opatreniach, ktoré majú zabrániť preťaženiu nemocníc, ktoré by sa nestíhali starať o chorých. Ako prvé prišlo na rad zatváranie stredných škôl. bratislava - Takto vyzerá plán záchrany! Čísla nákazy, ktoré stúpali každý jeden deň, donútili vládnych predstaviteľov konať.

Počas víkendu pribúdal počet pozitívnych na koronavírus v tisíckach a kompetentní tak okamžite zvolali zasadnutia pandemickej komisie aj Ústredného krízového štábu vlády SR. Počas niekoľkohodinových rokovaní sa dohodli na celoslovenských opatreniach, ktoré majú zabrániť preťaženiu nemocníc, ktoré by sa nestíhali starať o chorých. Ako prvé prišlo na rad zatváranie stredných škôl. Minister školstva predstúpil pred novinárov ešte počas rokovania ústredného krízového štábu s jasným stanoviskom.

Už oddnes zostanú doma všetci študenti stredných škôl, ktorí sa budú vyučovať dištančne. Opatrenie je v platnosti až do odvolania. Dodal, že od pondelka by malo byť výrazne odporúčané nosenie rúšok aj pre materské školy. Pre prvý a druhý stupeň základných škôl bude nosenie rúšok povinné. Deti do troch rokov ich mať nemusia. V materských a základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná. Po vyučovaní na základných školách sa zakážu organizovať aktivity.