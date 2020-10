Cyperský klub stavil na fanúšikov: Verejnosť rozhodla o základnej jedenástke, tá nedala súperovi šancu

Koronavírus robí šarapatu naprieč celým svetom a inak tomu nie je ani v tom športovom. No nájdu sa kluby, ktoré sa nepriaznivú situáciu rozhodli využiť správnym smerom.

Jedným z nich je aj cyperský Apollon. Ten hostil v rámci prípravného zápasu Aris Limassol. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by o základnej jedenástke nerozhodovali samotní fanúšikovia.povedal lavný tréner tímu Sofronis Avgousti, ktorý celý nápad podporil.dodal Sofronis.Toto rozhodnutie klubu sa ukázal ako správny krok, kedže Apollon nedal súperovi žiadnu šancu aTvrdenie, že každý môže byť trénerom tak začína naberať na skutočných obrátkach.Podobné kroky voči fanúšikom sa však dejú aj v talianskej či španielskej lige. Juventus napríklad poprosil fanúšikov, aby im vybrali hudbu, ktorá bude hrať na štadióne. Barcelona zase nechala priaznivcov vybrať kresby do kabíny A-mužstva.