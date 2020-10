Kapitán Arménska mal narukovať do armády, všetko je inak: Objavil sa na zraze

Pred niekoľkými dňami obletela futbalový svet šokujúca správa, že kapitán arménskej reprezentácie Varazdat Harojan zrušil chystaný angažmán v Grécku, aby mohol narukovať do boja o Náhorný Karabach.

Údajne tak museli urobiť všetci zdraví Arméni mladší ako 40 rokov. Harojan naozaj v gréckej Larisse kontrakt nepodpísal, ale ani neodišiel bojovať na front proti Azerbajdžancom. Do Arménska sa vrátil preto, aby pomohol reprezentácii v najbližších súbojoch Ligy národov.

Harojan by si poplach okolo svojej osoby ani nevšimol, keby mu na sociálnych sieťach nepribudol veľký počet fanúšikov. A tí sa ho pýtali, či už je vo frontovej línii. On pobavene odpovedal, že sa s reprezentáciou pripravuje na zápasy proti Gruzínsku a Estónsku. A neskôr sa zrejme vyberie do Ruska, lebo na diaľku sa už dohodol na zmluve s klubom FC Tambov.

"Keď sa začala vojna o Náhorný Karabach, Harojan sa naozaj rozhodol, že do Grécka hrať nepôjde a vráti sa domov do Arménska. To však vôbec neznamenalo, že mal narukovať. Nie je také ťažké si overiť, že náš kapitán nie je vo vojne, ale na reprezentačnom zraze," uviedol arménsky novinár Rafael Chalatjan, cituje ho portál idnes.cz.

Sám futbalista k nezvyčajne veľkému záujmu o svoju osobu na základe klamlivej správy v médiách a na sociálnych sieťach poznamenal: "Nie je pravda, že by som teraz mal byť vo vojnovej zóne. Ako každý Armén však chcem pomôcť svojej krajine, ako sa len dá. Preto sme so spoluhráčmi z národného tímu založili zbierku a dávame dokopy peniaze pre našich vojakov. Poďme sa všetci spojiť, aby tieto zlé časy rýchlo pominuli."

Napriek tomu, že 28-ročný Harojan dementoval svoju účasť vo vojne, otvorený konflikt s Azerbajdžanom má negatívne dopady na arménsky futbal. Reprezentácia Albánska nepricestovala na prípravný zápas, ktorý sa mal hrať v stredu a podľa správ z arménskych médií vo vojne už medzitým zahynuli aj traja mladí futbalisti.