Barani s gólovým výpraskom od Popradu, triumf Zvolenčanov režíroval Puliš

Hokejisti Zvolena zvíťazili v piatkovom zápase predohrávky 15. kola Tipos extraligy nad Trenčínom 5:3.

Na triumfe sa hetrikom podielal Radovan Puliš. Prvú šancu mali v úvode stretnutia hostia, ktorí prišli pod Pustý hrad bez zraneného Daňa. Väyrynen však v osemnástej sekunde netrafil. Potom sa hra prelievala zo strany na stranu a otvoriť skóre mohol i Zvolen. Kelemen sa v piatej minúte pekne preštrikoval pred bránku, no nezasunul puk za Valenta. Domáci následne hrali presilovku a v nej sa dokázal presadiť Puliš pohotovou koncovkou pri ľavej žrdi – 1:0.

Trenčania mohli odpovedať Jaborníkom, spoza kruhu pálil do žŕdky. Na opačnej strane nedopadlo úspešne prečíslenie dvoch na jedného, pretože Kelemen zle vystrelil. Stav menil v jedenástej minúte obranca Dukly Bokroš. Vystrelil od modrej a Rahm inkasoval lacný gól. V pätnástej minúte kapituloval znovu. Hostia hrali presilovku a ujala sa delovka Väyrynena z ľavého kruhu – 1:2. Zvolenčania na tento zásah odpovedali rovnako z presilovej hry. Jednu sekundu pred prestávkou vyrovnal na 2:2 z dorážky bekhendom Puliš po predchádzajúcej strele Stupku.

V strednom dejstve sa najprv domáci zahryzli do súpera. Išli do brejku troch na jedného, no Kelemen neprehodil puk ponad betón Valenta. Vyšlo to až v presilovke Bondrovi, ktorý na dvakrát uspel spred bránkoviska - 3:2. V početnej výhode hrozil i Trenčín, Sádecký strieľal do hornej žŕdky. Šancí bolo neúrekom na oboch stranách, ale stav sa už nemenil. Hostia sa nepresadili Kettunenom zblízka, domáci neuspeli po príležitostiach McPhersona z ľavej strany, z brejku neskóroval ani Betker a Bondra pred odkrytou bránkou poslal v 36. minúte trestuhodne puk do žŕdky. Z následnej akcii mohol súper vyrovnať, ale Hlinka nevyužil únik.

Začiatok tretej tretiny bol v réžii Zvolenčanov. Nedokázali však zvýšiť vedenie, dobré možnosti nevyužili Stupka a McPherson. Duklu mohla nakopnúť presilovka, v nej nebezpečne zakončovali Valach a Ackered, Rahm bol na mieste. Ako sa majú využívať početné výhody ukázali svojmu súperovi domáci hokejisti. V 55. minúte Kubka poslal krížnu prihrávku cez celé útočné pásmo a z ľavého kruhu vymietol pravý horný roh Valentovej svätyne Nuutinen – 4:2. Išlo o štvrtú využitú presilovku z piatich v podaní "bryndziarov".

Trenčín potom pomerne skoro odvolal brankára a tento ťah koučovi Pardavému vyšiel, pretože Väyrynen spoza kruhu dokázal prestreliť gólmana HKM. Hra hostí v šestici pokračovala i naďalej, ale z vyrovnania sa už netešili, pretože 23 sekúnd pred koncom dokázal poslať puk do prázdnej bránky Puliš a skompletizoval tak hetrik. Hokejisti HK Nitra zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny Tipos extraligy a na čele tabuľky majú plný počet bodov a skóre 9:6.V piatkovom stretnutí 3. kola triumfovali "corgoni" na ľade Detvy tesne 3:2.



Nitra mala výborný vstup do zápasu a už po 36 sekundách sa ujala vedenia. Slovák si dvakrát vymenil puk s Hrnkom a druhý menovaný rozvlnil sieť. Hostia pokračovali v tlaku aj v ďalších minútach a v podstate mali navrch počas celého úvodného dejstva. Sholl mal v detvianskej bránke plno práce, v piatej minúte zachránil betónom pri šanci Daudu, chvíľu na to vyrazil delovku Švarného a v permanencii museli byť aj pri prvej presilovke Nitry v polovici tretiny. Tú však domáci zvládli bez ujmy.

V ďalšom priebehu pohrozila aj Detva, no svoje akcie nedotiahla do konca. Dvanásť sekúnd pred koncom tretiny však išiel na trestnú Mezei a domáci odštartovali druhú časť v početnej výhode. Vypracovali si tlak, dobré šance aj Žilka a Cox, ale Cowley svojich spoluhráčov podržal. Nitra však bola na lade aj ďalej lepšia, či v útoku i v defenzíve a zápas držala pevne v rukách. Chýbali jej len ďalšie góly.

Tie mohli prísť v 30. minúte, no Žitný neprekvapil Sholla strelou medzi betóny. Na druhej strane si v oslabení poradil Cowley s tečom Coxa. V tejto pasáži sa hral rýchly hokej so šancami na oboch stranách. Jednu zo svojich premenili v 36. minúte Nitrania, keď sa delovkou z pravého kruhu presadil Slovák. Hostia si v závere zahrali ďalšiu presilovku, ktorú premenili vďaka krásnej akcii. Lantoši posunul puk pred bránku na Kollára, ten ju posunul zadovkou cez bránkovisko a Šťastnému stačilo len nastaviť hokejku - 0:3.

Detvania začali tretiu časť náporom, vynútili si presilovku, no opäť z nej veľa nevyťažili. Domáci však neskladali zbrane stále sa snažili súperom podkurovať a napokon sa im podarilo znížiť. V 48. minúte vyhral Valent buly a Gašpar z prvej prekvapil Cowleyho. Následne si skomplikovali situáciu zbytočným vylúčením Ľuptáka, ale Nitra ho nepotrestala a v 53. minúte pykala.

Cardwell prehral súboj za vlastnou bránkou, Cox rýchlo nabil medzi kruhy Charbonneau a bolo 2:3. Nitra si v závere zápasu zbytočne skomplikovala situáciu, ďalšia jej presilovka sa skončila už po pár sekundách vylúčením Lantošiho a do početnej výhody sa dostali domáci. Detva mohla vyrovnať pár sekúnd pred koncom po veľmi peknej akcii, no Cox pred Cowleym už nedokázal dostatočne zdvihnúť puk. Hokejisti Popradu zdolali v piatkovom zápase 3. kola Tipos extraligy na svojom ľade Banskú Bystricu hladko 7:1. Domáci rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 5:1. Bystričania prehrali aj svoj tretí zápas v novej sezóne.



Poprad opäť úlohu favorita zápasu v prvej tretine nezvládol. Hral sa svižný hokej na obe strany. Do koncovky sa však domáci i hostia dostávali iba s ťažkosťami. Za zmienku stála iba situácia z 12. minúty. Ulrychove nahodenie od modrej skončilo na konštrukcii bránky bezmocného gólmana "baranov" Gajana.

Tvrdé slová trénera Poprad Petra Mikulu počas prvej prestávky zrejme padli na úrodnú pôdu. "Kamzíci" totiž šli do vedenia hneď v prvej minúte druhej tretiny. Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal Lukáš Handlovský a domáci viedli 1:0. Už o minútu neskôr hrali Popradčania presilovú hru a tú zásluhou Lušňáka, ktorý tečoval Dalhuisenove nahodenie, premenili na gól už po piatich sekundách hry. Vynikajúca štvorminútovka domácich vyvrcholia presným zásahom kapitána Poprad Svitanu, ktorý sa presadil po peknej akcii Skokana. Hostia skorigovali počas presilovky.

Na Vošvrdom vyrazený puk po Ďatelinkovej delovke najlepšie zareagoval Verbeel a Banskej Bystrici tak vykresal nádej na priaznivý výsledok. V 35. minúte však prepadla Gajanovi do siete strela Marcela Haščáka a hostia menili brankárov. Medzi tri žŕdky sa postavil maďarský brankár Adam Vay. Ten si udržal čisté konto iba necelé tri minúty. Strelcom gólu v prečíslení 2 na 1 bol opäť Haščák.

Kuriózna situácia sa stala po príchode na ľad po druhej prestávke. Počas krátkeho vykorčuľovania mužstiev sa do potýčky dostala dvojica Ulrych a Drew. Víťazom súboja bol hosťujúci obranca, ktorý však odchádzal predčasne do kabín s krvavým šrámom na tvári. Domáci naďalej hrali v hernej pohode. Tú korunoval v početnej výhode po biliardovej kombinácii Skokan a Poprad viedol rozdielom šiestich gólov. Konečný výsledok pečatil svojim druhým gólom v zápase kapitán "kamzíkov" Patrik Svitana. V piatkovom stretnutí 3. kola Tipos extraligy vyhrali na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:2 po predĺžení. Víťazný gól hostí strelil v 62. minúte v presilovke Samuel Buček. Pre maďarského účastníka to bol prvý súťažný zápas v ročníku, predošlé dva si musel odložiť pre výskyt koronavírusu vo svojom tíme.



HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Puliš (Viedenský, Stupka), 20. Puliš (Stupka, Viedenský), 25. R. Bondra (Nuutinen, McPherson), 55. Nuutinen (Kubka, Hraško), 60. Puliš (Nuutinen, McPherson) – 11. Bokroš (Väyrynen), 15. Väyrynen (Starosta, Stupka), 58. Väyrynen (Starosta). Rozhodovali: J. Tvrdoň, Fridrich – Vyšný, J. Konc ml., vylúčení: 4:5, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0

Zvolen: Rahm – Betker, Hatala, Melancon, Ivan, Hraško, Kubka, Meliško – Puliš, Viedenský, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, J. Mikúš, Stupka – Marcinek, Tibenský, D. Ďuriš

Trenčín: M. Valent – Starosta, Mesikämmen, Ackered, Jaborník, Sládok, Bokroš, Rajnoha – Bezúch, Kettunen, Väyrynen – Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, M. Valach, Kukuča – Michal Hlinka, J. Švec, Ferényi

HC 07 Detva - HK Nitra 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Góly: 48. Gašpar (Valent), 53. Charbonneau (Cox) - 1. Hrnka (Slovák, Tvrdoň), 36. Slovák (Hrnka, Cardwell), 40. Šťastný (Kollár, Lantoši). Rozhodovali: Goga, Žák - Orolin, Jedlička, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Detva: Sholl – Korím, Golian, Rais, Lalík, Gachulinec, Jendroľ, F. Fekiač, Rymsha – Sýkora, Klíma, Žilka - Charbonneau, Čacho, Nauš - Askarov, Ščurko, Ľupták - Gašpar, Valent, Cox

Nitra: Cowley – Cardwell, Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Pupák, Vitáloš – Hrnka, Slovák, Tvrdoň – Lantoši, Šťastný, Kollár – Žitný, Dauda, Holešinský – Čaládi, Šiška, Pätoprstý - Minárik

HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica 7:1 (0:0, 5:1, 2:0)

Góly: 21. Handlovský (Preisinger), 22. Lušňák (Dalhuisen), 24. Svitana (Skokan), 35. Haščák (Svitana, Vošvrda), 38. Haščák (Erving), 48. Skokan (Svitana, Haščák), 55. Svitana (Skokan, Brejčák) – 32. Verbeek (Ďatelinka, Vybíral). Rozhodovali: Hronský, Baluška – Synek, Kacej, vylúčení: 3:4, navyše: Ulrych - Drew obaja 5+DKZ za hrubosť a pästný súboj, Winquist 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0 Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Matúš Paločko, Zagrapan, Bjalončík – Mešár, Lušňák, Matej Paločko – Jevoš

Banská Bystrica: Gajan (35. Vay) – Biro, Drew, Ďatelinka, Welsh, Demo, Petrinec, Roman, Faško-Rudáš – Mistele, Winquist, Lamper – Sloboda, Verbeek, Vašaš – Kabáč, Tamáši, Fafrák – Vybíral, Sojka, Lunter

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 24. Wolff (Wehrs), 28. Flick – 8. Meszároš (Ališauskas, Zigo), 34. Sersen (Ališauskas, Rapáč), 62. Buček (Kytnár, Sersen). Rozhodovali: Snášel, Orolín - Šoltés, Bogdaň, vylúčenia: 10:5 na 2 min, navyše Osterberg 10 min za nešportové správanie sa - Maier 10 min za nešportové správanie sa, Meszároš 10 min osob. trest za nečakané napadnutie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna – Pukka, Kiss, Wolff, Wehrs, Vojtkó, Fazakas – Magosi, Galanisz, Rokaly – Flick, Osterberg, Reszegh – Csányi, Miskolczi, Ritó – Farkas, Mattyasovszki

HC Slovan Bratislava: Durný – Sersen, Bačik, Meszároš, Ališauskas, Maier, Valach, Beňo – Ranford, Harris, O'Donnell – Buček, Zigo, Mráz – Jendek, Kytnár, Studenič – Petráš, Bortňák, Rapáč