Smrteľné havárie slovenských celebrít: Ich autá zabíjali na priechodoch, obeťami deti aj dôchodcovia!

Je to klub, do akého by ste nechceli patriť. Sú v ňom ľudia, ktorých auto sa v jednej chvíli zmenilo na zbraň a oni niekoho pripravili o život. Ako sa zdá, nedávno sa medzi takto poznačené celebrity zaradila aj známa misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35).