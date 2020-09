Nehoda missky Kralevich, pri ktorej zomrela školáčka († 18): Čo sa dialo za volantom? Tvrdé slová expolicajta!

Nevenovala sa dostatočne jazde?! V pondelok prišla v Bratislave úplne zbytočne o život tínedžerka Linh († 18).

Jej telo skončilo po kolesami luxusného auta, ktoré mala šoférovať známa misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35). Zarážajúci je pritom fakt, že auto zrazilo nevinné dievča na priechode pre chodcov a podľa našich informácií bez brzdnej dráhy pred nárazom. Bezpečnostný analytik nad jazdou smrti krúti hlavou a detailne rozoberá nielen to, prečo mohlo dôjsť k takej hroznej tragédii, ale aj to, čo sa v osudnom momente mohlo odohrávať za volantom.

Auto Kralevich sa malo rútiť po bratislavskej Tomášikovej ulici a na priechode pre chodcov nedať prednosť mladučkej Linh († 18). Tá, bohužiaľ, na mieste zomrela na následky devastačných poranení. Misska po nehode skolabovala a bola prevezená do Ružinovskej nemocnice. V aute smrti mala sedieť aj jej mama. Daniela sa od osudného dňa na verejnosti neukázala a nezdržuje sa ani vo svojom dome. Isté však je, že ju čaká vypočúvanie na polícii. Podľa bezpečnostného analytika Albína Geršiča sa zrejme Kralevich nevenovala dostatočne riadeniu svojho luxusného vozidla.

„Je ťažko posúdiť, čo sa odohrávalo v hlave vodičky. Pravdepodobne tam nebola dodržaná rýchlosť a vlastne tam musel byť strašný šok. Zrejme sa nevenovala vedeniu vozidla, keď sa to stalo na priechode pre chodcov. Náraz musel byť veľmi silný a vodičku neospravedlňuje nič, pretože sa musí prispôsobiť podmienkam jazdy,“ vysvetlil Novému Času Albín Geršič, ktorý je aj bývalý policajt. Missku mohlo podľa jeho slov niečo rozrušiť.

„Ak je zlá viditeľnosť, alebo niečo podobné, tak vodič musí vždy predvídať. Nemôže ísť rýchlo cez úsek, ktorý je v meste, alebo sú vyznačené priechody. To musela byť silná odstredivá sila, čiže aj tá rýchlosť musela byť vysoká. Možno ju niečo rozptýlilo, ale to už posúdia znalci, akou išla rýchlosťou, či sú tam brzdné dráhy alebo nie. Vodič sa nemôže vyhovoriť na to, že si danú osobu nevšimol alebo ju nevidel. Vodič sa má venovať vedeniu vozidla.“

Odbornik si myslí, že tragická nehoda poznačí podnikateľku do konca života. „Tá psychika by zamávala s každým. Je jedno, či je to dáma, alebo muž. Je to proste človek a s každým by takáto situácia zamávala, tobôž, keď zomrelo mladé dievča. To môže byť skúsený vodič, môže to byť dlhoročný profesionál. Ten súvis môže byť hocijaký, ale tá psychika urobí svoje s každým. Ak nie v danom momente, tak neskôr,“ dodal bezpečnostný analytik.