Skrúcaný zažil rovnaké peklo ako jeho kamarátka Kralevich: Život už nikdy nebude taký ako predtým!

Pred rokmi okúsil takúto tragédiu na vlastnej koži! Minulý pondelok pri­šla v Bratislave o život mladá tínedžerka Linh († 18).

Jej telo skončilo pod kolesami luxusného auta, ktoré mala šoférovať známa misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35). Tá po smutnej udalosti skolabovala a bola prevezená do nemocnice. Daniela sa odvtedy skrýva pred svetom. Podporu jej vyjadril herec a kamarát Števo Skrúcaný (60), ktorý si pred rokmi prešiel rovnakým peklom. V roku 2004 totiž zrazil svojím autom dôchodkyňu, ktorá následne zomrela.

Minulý pondelok otriasla celým Slovenskom obrovská tragédia. Na Tomášikovej ulici v Bratislave prišlo o život krásne, talentované a šikovné dievča s vietnamskými koreňmi Linh († 18). Auto smrti, ktoré ju zrazilo na priechode pre chodcov, mala šoférovať Daniela Kralevich.

Známa misska a podnikateľka po nehode skolabovala a bola prevezená do ružinovskej nemocnice. Po opustení jej brán sa však po nej zľahla zem a Kralevich sa skrýva pred svetom.

Podobný osud

O tragickej autonehode sa dozvedel aj kamarát Kralevich Števo Skrúcaný, s ktorým robila v minulosti charitatívne akcie a sú spoločníkmi vo firme. „Je to pre mňa šokujúca správa, skúsim sa s ňou skontaktovať v najbližšom čase. Myslím si, že to bude potrebovať, aby ju niekto podržal. Samozrejme, najväčšia tragédia je to pre rodinu tej dievčiny, to je absolútna katastrofa,“ povedal Novému Času Skrúcaný, ktorý pred 16 rokmi zažil niečo podobné.

V júni 2004 totiž zrazil v Považskej Bystrici na priechode dôchodkyňu († 73), ktorá vážnym zranenania podľahla. Príčinou bolo nedodržanie rýchlosti a zlá viditeľnosť. Skrúcaný sa vtedy postavil udalosti čelom. Rodine sa ospravedlnil, zaplatil pohreb obete, vyrovnal dlhy jej syna, pomohol mu odkúpiť byt a bol ochotný prijať akýkoľvek trest súdu.

„Treba sa k tomu postaviť ako chlap. Treba kontaktovať príbuzných, aj keď vám povedia, že o to nestoja, že vás nechcú vidieť. Treba sa o to pokúsiť, veriť, že pochopia to najdôležitejšie, že človek nesadá do auta s úmyslom niekomu ublížiť,“ povedal v minulosti na margo tragédie zabávač, ktorý dostal od súdu dvojročnú podmienku s odkladom na tri roky a zákaz šoférovania na tri roky.

Skrúcaný sa preto vie vcítiť do situácie svojej priateľky. „Ja viem, o čom hovorím. Takže to je veľmi ťažká situácia, ktorá chce hlavne čas, ale aj tak sa už isté veci nikdy nevrátia. Viem, že je to veľká tragédia aj pre - v úvodzovkách - vinníka. Aj tomu vinníkovi to zmení a zničí život. Tam sú obidve strany zasiahnuté. Je mi, samozrejme, veľmi ľúto, čo sa stalo, a že sa to stalo. Tam vždy človek premýšla, keby sa dal vrátiť čas. A on sa nedá,“ hovorí Skrúcaný. Podľa najnovších informácií sa zabávač s Kralevich skutočne pokúšal spojiť, no nepodarilo sa mu to.

Žiadne ospravedlnenie

A hoci sa Skrúcaný rodine dôchodkyne ozval a ospravedlnil sa, Kralevich tak zatiaľ podľa príbuzných neurobila. Pozostalí po tragicky zosnulej Linh neskrývajú sklamanie. „Chceme len vedieť, čo sa stalo, prečo vodička nespomalila. Od vodičky neprišiel žiadny prejav ľútosti ani súcitu. Je to pre nás nepochopiteľné,“ tlmočil slová rodiny predseda komunity Vientamcov v Bratislave a rodinný známy Nguyen Kim Dang ešte minulý týžden. Nový Čas kontaktoval vietnamskú komunitu aj včera, predseda však okomentoval podnikateľku slovami, že ju už ignorujú a nestojí im za zmienku.