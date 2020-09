Edinson Cavani a jeho zúfalé volania o angažmá: Za uplynulý týždeň telefonoval do Barcelony dvakrát!

Pomýlil sa? Uruguajský útočník Edinson Cavani (33) je po vyprašní zmluvy v PSG voľným hráčom a dva týždne pred koncom prestupového obdobia stále nemá nový klub.

Nie raz, ale hneď dvakrát sa za posledný týždeň dovolal na Camp Nou s otázkou, či náhodou nemajú o jeho služby záujem.



Sekretariát klubu jeho ponuku zavrel do šuplíka, nakoľko Cavani nefiguruje v ich hľadáčiku. Na muške majú totiž mladú hviezdu z Interu Miláno, Lautara Martíneza, no vzájomné rokovania sa nedarí dotiahnúť do vytúženého konca.



Ten by mal nájsť útočisko po boku Cristiana Ronalda (35) v Juventuse Turín.pretože Barcelona sa zvíja vo finančných ťažkostiach. Edisonov príchod by Kataláncov nestál ani euro a Uruguajčanove platové požiadavky ani zďaleka nesiahajú na Suarézov aktuálny príjem.strelil 138 gólov. Pred tým bol tri roky spoluhráčom Hamšíka v talianskom Neapole, kde nasúkal 78 gólov.