Prežije slovenský šport druhú vlnu koronavírusu? Na stranu športovcov sa postavil ďalší politik!

Ak by platili opatrenia, ktoré v piatok navrhla pandemická komisia pre hromadné podujatia, tak by sa nemohli odohrať hokejové stretnutia, ale napríklad ani barážové stretnutie o postup na futbalové EURO 2020 Slovensko - Írsko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR(SaS) na to upozornil pred zasadnutím ústredného krízového štábu, ktorý od 14.00 h rokuje o navrhnutom sprísnení protipandemických opatrení.Husár verí, že krízový štáb bude ochotný prijať argumenty, s ktorými prichádza na rokovanie za športovú obec.povedal Husár. Takisto apeluje na konzultáciu so športovou obcou pri navrhovaní opatrení. "Je potrebné zobrať do úvahy, že športové zväzy dokážu prísne nastaviť hygienické pravidlá.dodal.Priznal, že rád by na rokovaní minimálne udržal v prípade hromadných podujatí súčasné nastavenie maximálnej kapacity návštevníkov (1000 pre exteriér, 500 pre interiérové podujatie).oznámil štátny tajomník rezortu školstva zodpovedný za oblasť športu.Avizoval, že ak by sa epidemiologická situácia v SR naďalej výrazne zhoršovala, z vnútra konzília zaznievajú hlasy pre organizáciu podujatí bez divákov.mieni Husár.Podľa návrhu, ktorý prezentovali v piatok po rokovaní pandemickej komisie, by sa mali päťnásobne sprísniť podmienky konania hromadných podujatí, pre exteriérové podujatia má byť maximálna kapacita 200 osôb a interiérové 100 osôb. Ešte prísnejšie to bude v takzvaných červených a oranžových okresoch, ktoré majú vyššiu dynamiku rastu prípadov nákazy, na exteriérových podujatiach sa bude môcť zúčastniť