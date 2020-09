Nahnevané hokejové kluby hrozia: Protest pred parlamentom?!

Nevzdávajú sa! Hokejisti šestnástich slovenských klubov vyjadrili počas štvrtkových zápasov Kaufland Cupu búchaním čepelí o ľad nesúhlas s nečinnosťou štátu, ktorý na nich v ťažkých časoch pandémie koronavírusu kašle.

Keďže opatrenia a obmedzenia priamo ohrozujú prežitie tímov, ich zástupcovia sú pripravení zájsť naozaj ďaleko! Predstavitelia extraligových aj prvoligových klubov sa odhodlali na symbolický protest najmä preto, že na rozdiel od iných sfér života je slovenský šport a s ním aj hokej zo strany vlády stále odsúvaný na druhú koľaj. Tímom po mnohých zásahoch „zhora“ hrozia finančné, ba dokonca existenčné problémy - a kompetentní sa tvária, že sa ich to netýka.

„Pol roka sme na nich netlačili, no čo z toho máme? Veľa stretnutí a všetko len sľuby a plané reči! Nič, žiadna pomoc, podpora alebo kompenzácie. Chápeme, že prvoradé boli iné veci, ale situácia je už naozaj vážna,“ povedal Novému Času riaditeľ Popradu Ľudovít Jurinyi.

„Štát nás obmedzil, no my sme tiež obchodné spoločnosti alebo akciovky a potrebujeme generovať nejaký obrat, aby sme mohli vyplácať ľudí. Staviame sa k tomu zodpovedne a snažíme sa to vydržať, ale nevieme, dokedy to zvládneme...“ dodal s tým, že ak sa neutešený stav nezmení, plánuje s kolegami prikročiť aj k razantnejším aktivitám a k ostrejšej forme. „Ak nebudeme vypočutí, tak sa spojíme s ďalšími športovcami a potom budú niektorí prekvapení, keď budeme stáť pred parlamentom,“ doplnil.

S kolegom z tábora rivala súhlasí aj športový riaditeľ Trenčína Branko Radivojevič, ktorého mrzí, ako sa vláda dlhodobo stavia k športu či ku kultúre. „Sú to dôležité faktory našej spoločnosti. Športovci aj umelci robia veľmi veľa. Hokej priniesol tejto krajine veľa radosti, robil jej dlhé roky dobré meno, a toto si teraz nezaslúži!“ hneval sa pre Nový Čas.

„Namiesto toho, aby si vláda vzala príklad napríklad zo susedného Česka, kde si šport vážia, u nás tým, že nám nepustí ľudí na zimák, nám vlastne bráni v podnikaní. Ako to máme utiahnuť a normálne fungovať? To, čo sa teraz robí, je až likvidačné. Mám pocit, akoby to bolo všetko pre to, aby šport u nás vyhynul,“ uzavrel.