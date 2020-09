Hokejisti posielajú vláde silný odkaz: Ak sa zavedú nové opatrenia, bude to likvidačné

Hokejisti z najvyššej slovenskej súťaže Tipos extraligy sa domnievajú, že prijatie nových sprísnených opatrení v boji s koronavírusom môže byť pre hokej likvidačné.

Dvojica hráčov bratislavského Slovana Branislav Rapáč a Michal Sersen a obranca Ivan Švarný z HK Nitra s podporou kapitánov a všetkých hráčov extraligových mužstiev v tejto súvislosti poskytli vyhlásenie, ktoré TASR uvádza v plnom znení bez redakčných úprav:



"My, hokejisti Tipos extraligy, by sme chceli požiadať kompetentných ľudí, aby sa začali zaoberať situáciou, ktorá nastala dôsledkom opatrení voči pandémii koronavírusu v slovenskom športe. Hokejové kluby sú súkromné subjekty, ktorým štát nedovoľuje od polovice marca podnikať v plnom rozsahu. Veľká časť ich príjmov pochádza zo vstupného od fanúšikov. Bez ich prítomnosti na tribúnach profesionálny hokej neprežije. Na Slovensku sa dlhodobo zanedbáva financovanie športu a jeho podpora. Aj bez týchto obmedzení bol šport v kritickom stave. Ak sa zavedú navrhované prísne podmienky do praxe, bude to preň likvidačné. Kučera vracia úder hokejistom: Vnímam to nešťastne, žiadny iný šport nedostal toľko podpory Hokej je spolu s futbalom najpopulárnejším športom na Slovensku. Na viacerých štadiónoch sú pravidelne zaplnené tribúny. Celý šport je formou relaxu pre fanúšikov, dokáže spájať a formuje aj mladých ľudí k zdravému životnému štýlu. Spojili sme sa a chceme dať najavo, že nám záleží, aby sme mohli hrať ďalej, baviť fanúšikov a vytvárať vzory pre deti. Ligové hokejové zápasy sa nehrajú už od marca a ďalšie čakanie ohrozuje naše kariéry. Chceme pracovať a robiť to, čo vieme najlepšie. Za navrhovaných podmienok je to nemožné.

Ak sa veci nezmenia, ostane nám amatérsky šport, o ktorý bude minimálny záujem. Nechceme s nikým bojovať, ale boli by sme radi, keby s nami začali kompetentní komunikovať a začal sa dialóg, ktorý nám chýba. Nezľahčujeme situáciu okolo pandémie koronavírusu. Všetci vieme, že zdravie je prvoradé. Ak si však pochováme šport, odrazí sa to postupne na celej spoločnosti," uviedli v stanovisku hokejisti Branislav Rapáč, Ivan Švarný a Michal Sersen s podporou kapitánov a všetkých hráčov extraligových mužstiev.