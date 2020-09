Dokedy budú školáci nosiť rúška? Gröhling chodil okolo horúcej kaše, Matovič nepotešil

Dokedy budú nosiť rúška v školách? Deti a tínedžeri, ktorí na začiatku septembra nastúpili do škôl, mali oproti zvyčajným povinnostiam tentoraz nakázané nosiť počas vyučovania rúška. Nariadenie vydal Úrad verejného zdravotníctva na prvé dva týždne výučby - do budúceho pondelkového večera.

Od začiatku nebolo jasné, či ich nosenie budú hygienici požadovať aj po uplynutí tohto termínu. Premiér Igor Matovič (47) však teraz naznačil svoje jasné stanovisko.

Minister školstva Branislav Gröhling pri otváraní nového roka hovoril, že Slovensko sa s nosením rúšok už zžilo a očakával tak hladký priebeh aj ich nosenia v školách.

„Všetko naznačuje, že tie dva týždne zvládneme. Musíme vysvetľovať, hovoriť fakty, vyvracať dezinformácie, ale stále budem tvrdiť, že ak rúška sú minimum, ktoré máme zvládnuť, tak poďme do toho, lebo potom ten vzdelávací proces bude pokračovať ďalej,“ tvrdil Gröhling. Na otázku, či je možné, že sa povinnosť nosiť ich pre školákov predĺži aj na ďalšie týždne, odpovedal nejasne. „Stále si myslím, že po dvoch týždňoch od tej povinnosti ustúpime, že to bude dobrovoľné. Ale ako budú narastať prípady, alebo aké budú odporúčania epidemiológov, to uvidíme,“ dodal.

Po týždni od začiatku školského roka nie je jasné, či deti budú musieť nosiť rúška aj naďalej. Ministerstvo školstva tvrdí, že hlavné slovo má hygienik. Výrečnejší bol premiér Igor Matovič. Ten na priamu otázku odpovedal jasne. „Ja sa obávam, že sa ich tak ľahko nezbavíme,“ povedal v relácii Na telo. Kedy však dôjde k definitívnemu rozhodnutiu?

Úrad verejného zdravotníctva, ktorý vydáva odporúčania, zatiaľ nemá informácie o tom, ako rozhodne Ústredný krízový štáb. „Epidemiologickú situáciu odborníci prehodnocujú v pravidelných intervaloch. V tomto prípade sa bude okrem iného analyzovať, do akej miery jej vývoj ovplyvnil návrat žiakov do škôl,“ povedala hovorkyňa Daša Račková.

Smutný návrat! Päť športovcov má pozitívny test na ochorenie COVID-19. Ide o karatistov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí sa vrátili z reprezentačného sústredenia v Moštenici (okr. B. Bystrica). Traja z pätice sú žiakmi gymnázia na Školskej ulici, kde podľa slov riaditeľa Jozefa Kačengu nemuseli vyučovanie prerušiť.

Nikto z chorých totiž do školy nenastúpil. Po ich vyliečení a opakovaných negatívnych testoch na COVID-19 všetci nastúpia do riadneho vyučovacieho procesu. Predseda Karate Club Iglow Jaroslav Javorský túto informáciu Novému Času potvrdil. „Od 23. do 29. augusta sme boli na reprezentačnom sústredení v Moštenici, kde sa napriek prísnym hygienickým opatreniam stalo, že jeden pretekár z Trnavy nakazil ostatných. V našom prípade piatich športovcov vo veku od 16 do 18 rokov,“ spomenul Javorský.

Povedal, že títo karatisti sú v domácej karanténe a našťastie nemajú žiadne vážnejšie zdravotné ťažkosti. V nariadenej karanténe sú od pondelka aj piati pedagógovia a jedna trieda základnej školy (ZŠ) na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Jeden člen pedagogického zboru bol v nedeľu podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej pozitívne testovaný na COVID-19.