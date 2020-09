Veľký poprask v Hollywoode: Slávne krásky tvoria pár, dokopy sa dali aj ich ex!

Britská topmodelka a herečka Cara Delevingne už má náhradu za snúbenicu Ashley Benson, známu zo seriálu Roztomilé mrchy.

Dvojica sa rozišla po dvoch rokoch spolužitia tento rok v apríli. Novou partnerkou blonďavej krásky je speváčka Halsey. Tá v minulosti rok randila s raperom menom G-Eazy, ktorý zase teraz chodí s Ashley Benson. Cara vlastne vymenila jednu Ashley za druhú. Speváčka Halsey sa totiž občiansky volá Ashley Nicolette Frangipane a priatelia ju oslovujú Ashley.



,,Cara vyráža s Halsey von posledných pár týždňov a veľmi sa spolu nasmejú. Je to nezáväzné randenie, chcú sa len baviť. Ani jedna z nich sa netúži viazať a nemajú problém v tom, že sa tá druhá vída aj s inými ľuďmi," cituje denník The Sun.

Modelku a speváčku vraj veľmi baví tiež fakt, že sa ich bývalí partneri dali dokopy. ,,Je to vlastne veľmi smiešne, že ich bývalí sú spolu, ale nikto to nevníma negatívne," dodáva The Sun. Halsey a G-Eazy tvorili pár od júla 2017, naspievali spolu pesničku Him and I, s ktorou vystupovali na koncertoch. Rozišli sa v októbri 2018. Z boľavého srdca sa Halsey vyspievala v piesni Without Me, klip ku ktorej si na Youtube pozrelo 429-miliónov ľudí.